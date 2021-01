Serena Enardu racconta il sogno che esalta i fan: “Poi mi sono svegliata”

Serena Enardu ha raccontato un suo sogno ai follower di Instagram: in bikini l’ex compagna di Pago ha conquistato il web con le sue curve

“E poi sul più bello mi sono svegliata”. Finisce così il racconto dell’ex compagna di Pago, quel sogno che ha voluto condividere con i follower. Tutto si inserisce nel difficile momento che lei e la sua famiglia, così come anche milioni di italiani, stanno vivendo. Il riferimento è all’emergenza Coronavirus che non smette di creare problemi, sia per le vittime ancora presenti che per i contagi. L’arrivo del vaccino sta lentamente portando ad un miglioramento della situazione, ma ad oggi ancora non c’è una data precisa sulla fine di una pandemia che ha cambiato il mondo. La bellezza sarda ha più volte manifestato i suoi disagi nel dover rimanere imprigionata in restrizioni che cominciano a diventare pesanti. Tanto che si comincia a ‘sognare’ la vita che abbiamo lasciato con l’arrivo della pandemia, e che manca davvero a tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝓢𝓮𝓻𝓮𝓷𝓪 𝓔𝓷𝓪𝓻𝓭𝓾 ✨ (@serenaenardu)

Serena Enardu è stata una delle protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Nella prima targata Alfonso Signorini ha fatto discutere tanto in merito alla relazione complicata con il cantante Pago. Tra i due un tira e molla che è andato avanti anche nelle puntate del GF, con i fan che si sono divisi e che hanno preso le parti di uno dei due della coppia. Addossando ovviamente sull’altro le responsabilità della fine di un rapporto che alla fine è stata inevitabile. Lei e la sorella Elga durante l’estate sono finite nella bufera per via di un video postato su Instagram al compleanno della loro personal trainer. In quell’occasione sulla torta una foto di una svastica scatenò il putiferio. Con le accuse dei follower che ritennero vergognose quelle immagini anche se la responsabilità dello scatto non fu delle sorelle. Ma torniamo al sogno che la bellezza sarda ha raccontato ai follower. Si tratta di desiderio di estate e normalità. Di costumi sole e vacanza, con tanto di foto con curve in primo piano. “E poi mi sono svegliata perché ho sentito il segnale acustico della lavastoviglie che aveva terminato il ciclo😩” il commento allo scatto pubblicato sotto.