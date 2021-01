Elisabetta Canalis manda Instagram in tilt: “E ora abbracciamoci tutti”

Elisabetta Canalis in grandissima forma su Instagram: la showgirl anche vivendo negli Usa riesce a scatenare ancora i suoi follower

L’ex velina di Striscia la Notizia rimane uno dei personaggi pubblici più amati, anche dopo il suo trasferimento negli Usa. Mamma della piccola Skyler Eva e moglie di Brian Perri, da qualche anno vive da lontano le vicende del nostro paese. Los Angeles la sua nuova città che è stata martoriata dalla prima ondata dell’emergenza Coronavirus, come del resto l’Italia e gli Stati Uniti tutti. In prima persona la showgirl ed attrice di origini sarde ha voluto raccontare le vicende della sua città americana, con una situazione al limite del collasso che non ha lasciato spazio all’ottimismo. Tantissime le famiglie che in quel periodo hanno deciso di abbandonare la città per le difficoltà emergenti. In tutto questo scenario apocalittico, è riuscita sempre ad andare avanti con l’ottimismo che la contraddistingue. Regalando spesso sorrisi ai follower che in lei hanno rivisto la bellezza di una delle donne che da sempre ha catturato l’attenzione dei suoi fan.

Elisabetta Canalis è stata per mesi, anche durante il lockdown più duro, in primo piano con post e storie che hanno mostrato la sua forte sensualità e bellezza. Con il trascorrere degli anni la passione dei suoi ammiratori non è diminuita, così come la sua perfezione fisica che è rimasta inalterata. Sul web hanno fatto scalpore alcuni video che hanno mostrato il suo allenamento, con i follower rimasti senza parole di fronte alle sue curve bollenti. Nell’ultimo post che ha condiviso sulla sua pagina ufficiale la showgirl ed attrice sarda ha voluto dare uno shock ai follower, con un post che ha fatto il giro del web in pochissimi minuti dalla pubblicazione. Indossando solo un jeans e coprendo le curve con le mani, ha letteralmente mandato Instagram in tilt, con i follower che non hanno trovato parole per definire il suo aspetto fisico che fa innamorare. Una foto che vi proponiamo sotto dopo il successo clamoroso ottenuto sul web.