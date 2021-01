Sara Croce, la maglietta della Bonas è trasparente: “Semplicemente meravigliosa”

Sara Croce ha pubblicato una foto su Instagram che ha scatenato i suoi follower che non si sono trattenuti daivanti alla sua perfezione fisica

Una maglietta bianca aderente e sottile che ha esaltato le sue forme, e che di conseguenza non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione, è bastata alla Bonas di Avanti un Altro per scatenare le fantasie dei suoi follower. Il motivo è presto detto, anche se ci troviamo a dover raccontare l’ennesimo successo clamoroso della compagna del calciatore Gianmarco Fiory. Perchè i follower si sono nuovamente scatenati? Facile dirlo, anche perché in tanti sono rimasti senza parole davanti ad uno scatto non per deboli di cuore. La Venere di Garlasco infatti non è nuova a certi successi sul web. Da mesi ormai è considerata come uno dei personaggi femminili più ricercati, con una bellezza e sensualità che non lascia indifferenti. Stella del programma Avanti un Altro di Paolo Bonolis, la Bonas ha un grandissimo seguito anche su Instagram dove macina numeri da star del web. Per lei non è quindi difficile immaginare un futuro importante in televisione, considerando anche la sua giovane età.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Sara Croce ha stupito i follower con una maglietta bianca aderente e trasparente. Alla visione del post in tanti non hanno resistito alla tentazione di lasciare un commento, per mostrare il gradimento verso un fisico perfetto ed una bellezza senza paragoni. Per gran parte dell’opinione pubblica ci troviamo di fronte ad uno dei personaggi pubblici principali capaci di insidiare anche le prime posizioni nella speciale graduatoria del gradimento del popolo del web. I numeri della showgirl infatti crescono sempre di più, e in attesa del rientro nella trasmissione di Bonolis si diverte a provocare i follower con post bollenti che evidenziano il suo aspetto fisico. Anche con la maglietta bianca aderente la Venere di Garlasco ha raccolto un numero considerevole di like e commenti che hanno esaltato il suo fisico tutto curve che fa impazzire i suoi fan. “Semplicemente meravigliosa” il commento di un follower allo scatto pubblicato sotto. Ma davvero tanti sono stati i complimenti per lei.