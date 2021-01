La mamma di Pierpaolo Pretelli è stata ospite a LIVE – Non è la D’Urso per parlare del rapporto del figlio con Giulia Salemi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5: i suoi commenti sono stati pungenti, ecco che cosa ha detto.

Pierpaolo Pretelli lo aveva fatto promettere ai suoi parenti: mai nessuno di loro sarebbe dovuto andare in televisione per parlare della sua esperienza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5, e invece la mamma del gieffino di nuovo è apparsa alle telecamere, ancora una volta per parlare del rapporto del figlio con la concorrente Giulia Salemi.

Già una volta i familiari dell’ex velino di Striscia la Notizia erano apparsi in tv contro il volere del figlio: era successo a Capodanno, quando ai vipponi “costretti” nella Casa erano stati concessi alcuni minuti per poter salutare i parenti a casa e potersi fare così vicendevolmente gli auguri per il nuovo anno.

Durante il loro intervento al GF Vip, però, i genitori e il fratello avevano mostrato una certa indisposizione verso Giulia Salemi, la fiamma di Pierpaolo all’interno della Casa, ammettendo di preferire la “ex” Elisabetta Gregoraci, con la quale in realtà Pierpaolo aveva avuto solo un’amicizia speciale o poco più. Parole che inevitabilmente avevano pesato nella dinamica di coppia tra i due, mandando Giulia in crisi e Pierpaolo dallo psicologo della Casa.

La mamma di Pretelli in tv da Barbara D’Urso

Nonostante le successive lamentele del figlio, che non aveva per niente apprezzato le parole dei familiari nel loro breve intervento e delle quali si era molto crucciato, la mamma di Pretelli nuovamente è tornata davanti alle telecamere per parlare di Giulia Salemi, e per farlo ha scelto il programma delle regine dei talk show di Canale 5: LIVE Non è la D’Urso, condotto da Barbara D’Urso.

Margherita, questo il nome della mamma di Pierpaolo, ha iniziato raccontando delle ragazze che Pierpaolo negli anni ha portato a casa, presentandole ai genitori, e ha spiegato come loro abbiano sempre accolto a braccia aperte ognuna di loro: “Qualsiasi ragazza sia venuta a casa noi l’abbiamo accettata e anche dopo che lui si è lasciato con quelle ragazze ci sentiamo ancora“, ha infatti rivelato a Barbara.

Poi, entrando nel merito della relazione del figlio con la Salemi e di tutto quello che il loro intervento a Capodanno al GF ha scatenato, la signora Margherita ha rivelato delle parole inaspettate: “L’ha presa un po’ troppo male, non ce l’abbiamo con lei“.

Parole con le quali quindi la mamma di Pierpaolo ha cercato una riappacificazione e forse ha voluto tornare indietro sui suoi passi.

La reazione di Giacomo Urtis

Ma non si è trovato d’accordo Giacomo Urtis, che ha vissuto il momento da dentro la casa proprio a fianco di Pretelli poco prima di uscire dalla Casa e che è intervenuto in trasmissione dicendo la sua su quello che la famiglia aveva detto all’amico a Capodanno: “Doveva fare gli auguri e basta, invece che parlare del suo percorso all’interno della Casa“.

Ma è stato dopo la domanda della D’Urso alla mamma di Pierpaolo se Giulia le piacesse o meno e la risposta della donna: “Se è contento lui siamo contenti tutti“, che Urtis si è scatenato. “Non sembra“, ha infatti commentato, facendo una battutina sul fatto che la signora Margherita ai primi segnali di un possibile flirt tra il figlio e la Gregoraci già si vedeva a Montecarlo, e per questo preferirebbe lei piuttosto che la Salemi.

In ogni caso le parole della mamma di Pretelli sono state di dietro front, probabilmente dovute anche alla forte reazione che ha avuto Pierpaolo e che è stata sotto gli occhi di tutti, parenti compresi. Ma come reagirà Pierpaolo quando verrà a conoscenza delle parole della madre?