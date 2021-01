I figli di Walter Zenga, Andrea (concorrente del Gf Vip) e Nicolò non riescono a lasciarsi alle spalle le mancanze del loro famoso padre, entrambi hanno fatto delle accuse molto pesanti su di lui, ecco cosa è successo

Sembra che le questioni famigliari degli Zenga non siano ancora state risolte, i figli di Walter Zenga, Nicolò e Andrea continuano a far parlare del padre, sicuramente non in modo carino, ma scopriamo il perché di questa rabbia nei suoi confronti.

Andrea sta facendo il suo percorso nella casa del Gf Vip e in più di un’occasione ha citato sul padre, il famoso ex portiere della nazionale italiana, Walter Zenga, il ragazzo ha più volte ammesso delle mancanze del padre, secondo lui Walter sarebbe stato assente nei momenti più importanti della sua vita così come suo fratello, Nicolò, ospite a Domenica Live ha ammesso le stesse mancanze dette dal fratello ma con l’entrata in studio di Biagio D’Anelli, amico di suo padre, ci sono stati dei momenti imbarazzanti visto che Biagio ha portato dei documenti fotografici che testimoniano i tentativi di Walter Zenga di avvicinarsi ai figli.

Biagio ha accuso i figli di Zenga di aver studiato un copione e di aver utilizzato il padre come elemento per emergere in televisione proprio per questo motivo avrebbe portato le prove per scagionare Walter da tutte queste accuse di mancanze paterne, smentendo le loro versioni, in più Biagio ha anche confessato che in realtà lui parla proprio a nome di Walter stesso “Io sono grande amico di Walter Zenga. Parlo a nome suo. Sono stato autorizzato da lui. Comunque avete gettato fango ad un grande campione. Ho portato delle foto che mi ha mandato lui in cui si vede che siete insieme. Tu hai rimosso anche una foto con lui da Instagram.”

Nicolò replica alle accuse “l’ho rimossa perché lui mi ha bloccato”

“Ho detto una grande bugia”

Biagio D’Anelli ritratta le sue dichiarazioni a #DomenicaLive, dicendo di aver parlato per il suo amico Walter Zenga pic.twitter.com/g4LWVBotHc — Domenica Live (@domenicalive) January 17, 2021

Nicolò Zenga sentendo le accuse dell’amico di suo padre, replica immediatamente dicendo “Ho solo detto che nei momenti chiave della mia vita non c’era, che c’era qualcun altro. Andrea stesso ha detto “non voglio dare colpe, non voglio fare la vittima” e ha anche aggiunto “Quando potevo andavo a Dubai a trovarlo, però tornavo con la speranza di avere con lui il rapporto che ho sempre voluto. Tra ognuna delle foto che tu hai portato, passa un anno. E ho rimosso la foto su Instagram prima del Grande Fratello Vip: l’ho rimossa perché lui mi ha bloccato sui social.”

Entrambi i figli speravano di poter riallacciare il rapporto con il padre, ma purtroppo non sono mai riusciti nel loro intento, ma successivamente Biagio decide di mostrare una prova che mostrerebbe che Nicolò ha intenzione di scrivere un libro sul rapporto con suo padre, secondo alcuni questo potrebbe essere il motivo per cui Walter abbia bloccato il figlio sui social. Alla fine Barbara D’Urso ha consigliato a Nicolò di cercare di riavvicinarsi a suo padre e di cercare di costruire con lui un rapporto e il ragazzo ha risposto che sicuramente questa idea è sempre stata presa in considerazione sia da lui che da suo fratello Andrea, e che avverrà solo se suo padre sarà disposto costruire un vero rapporto. ù

Vedremo se Walter Zenga deciderà di replicare a queste dichiarazioni e se prenderà davvero in considerazioni di riallacciare i rapporti con i suoi figli.