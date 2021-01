Costanza Caracciolo compie 31 anni, la dolce dedica di Bobo Vieri – FOTO

Bobo Vieri dedica dolci parole a Costanza Caracciolo per i suoi 31 anni. La coppia ha festeggiato con una piccola festicciola casalinga in compagnia delle due figlie Isabel e Stella.

Costanza Caracciolo compie 31 anni e festeggia insieme al marito Bobo Vieri e alle due figlie Isabel e Stella. Un compleanno importante per la bella ex velina e i tanti amici pur non potendo essere presenti fisicamente hanno voluto farle sentire tutto il loro affetto tramite centinaia di messaggi social. Non è mancata però una piccola festicciola casalinga insieme al marito e alle bambine con una bellissima torta con il nome della showgirl. Per l’occasione la coppia ha sfoggiato un look casual, indossando jeans e maglietta nera per Vieri e jeans e top bianco per Costanza. Nelle foto compare solo la bimba più grande Stella, perché come specifica mamma Coco, la piccola stava dormendo.

La bella ex velina bionda ha voluto ringraziare tutti i suoi amici, la famiglia e i fan virtuali per tutta la stima e l’affetto che le dimostrano ogni giorno e soprattutto per esserle sempre così vicini nonostante il brutto periodo. Costanza non ha rivelato ai suoi followers che regalo ha ricevuto da marito ma l’ex calciatore ha dedicato un pensiero social alla compagnia, postando una loro foto su Instragam.

L’immagine li ritrae insieme felici e sorridenti e nella la didascalia Bobo le augura buon compleanno ricordandogli che è una madre e moglie meravigliosa. L’influencer da un milione di follower e il marito Bobo Vieri si conoscono da quasi dieci anni, ma solo pochi anni fa la relazione si è trasformata da una semplice conoscenza ad un rapporto d’amore. La siciliana è riuscita a trasformare completamene Vieri, famoso per le moltissime relazioni con modelle e showgirl tra le quali Melissa Satta e Elisabetta Canalis, fecendolo diventare un marito e padre perfetto.