Vediamo insieme, ulteriori indiscrezioni sui partecipanti della prossima Isola Dei Famosi, dove una è un ex partecipante del Gf.

Come abbiamo capito, il reality Isola Dei famosi 2021, è davvero super atteso ed in questi giorni stanno girando mille indiscrezioni sul suo cast.

Vediamo insieme le ultime notizie che stanno circolando in queste ore.

Isola Dei Famosi 2021 svelati altri due nomi: una è un ex inquilina del GF

Come sappiamo il reality tanto attesa al pubblico, ovvero L’isola dei Famosi, nella sua nuova edizione, con al timone la super amata Ilary Blasi, dovrebbe iniziare ai primi di marzo.

Sempre che non si sia un ulteriore rinvio per qualsiasi problematica inerente all’emergenza sanitaria ancora in corso.

A quanto sembra, in un primo momento si era pensata di farla in Europa, ma stando alle varie indiscrezioni la potremmo vedere, come in precedenza dall’Honduras.

Per quanto riguarda i suoi partecipanti, stanno girando moltissime indiscrezioni, ed una delle ultime, vuole una ex gieffina tra i partecipanti.

Nelle scorse ore, però, una concorrente data per certo, ovvero Asia Argento, ha smentito lei stessa la sua partecipazione al programma.

A fare il suo nome è stato il noto influencer Amedeo Venza, che ha dichiarato come possibili partecipanti, Serena Enardu e Giulio Berruti.

Per il momento, non è arrivata nessuna conferma o smentita da parte dei due nomi, sopra citati, quindi possiamo solamente che attendere.

Si era vociferato anche di Karina Cascella, ma a quanto sembra la nota influencer ha rifiutato per poter rimanere vicino alla figlia e al compagno.

Quindi tra i tanti nomi fatti possiamo attendere la presentazione ufficiale per capire come è composto il cast del reality super atteso.

E voi siete curiosi di vedere questa nuova edizione dell’isola dei famosi 2021 e di capire chi realmente ci sarà?