Emanuela Folliero, un dettaglio stupisce il web: “Il tempo per te si è fermato”

Emanuela Folliero protagonista del web con una serie di post che hanno mostrato la sua perfezione fisica ai follower rimasti senza parole

L’ex annunciatrice di Rete 4 e conduttrice Mediaset è rimasta nei cuori dei suoi fan anche a distanza di anni dal suo addio ufficiale alla televisione. Ma la 55enne milanese non è mai stata dimenticata, soprattutto per le sue caratteristiche fisiche che hanno lasciato spesso senza parole. La sua carriera televisiva è stata ricca di presenze e successi, un volto apprezzato e mai volgare anche quando ha fatto perdere la testa con look appariscenti e curve mozzafiato. Una donna di gran classe e signorilità, che nel corso degli anni ha mantenuto inalterato il suo aspetto fisico così come la passione dei fan non è mai calata nei suoi confronti. Adesso che anche lei ha conosciuto il web e la potenza dei social, su Instagram trascorre molto del suo tempo, allietando i follower che l’hanno riscoperta ed apprezzata ancora. Anche perché per lei il tempo sembra proprio essersi fermato.

Emanuela Folliero ama farsi notare dai follower, anche con degli scatti che mettono in risalto le sue qualità fisiche. Che come detto sono rimaste quelle di sempre. Oggettivamente possiamo affermare che a 55 anni rimane una bellissima donna, curata e con un fisico che riesce ancora oggi a far perdere la testa a migliaia di suoi follower. Quale il suo segreto? Una giusta alimentazione ed attività fisica per reggere il confronto alla grande con tante altre colleghe anche più giovani di lei. Ma non solo bellezza e sensualità in evidenza. Per la famosa annunciatrice anche una forte simpatia, che la rendono irresistibile agli occhi dei follower. Che per la verità mostrano grande interesse nei suoi confronti anche a suon di complimenti lasciati sotto i post che pubblica. Anche l’ultimo pubblicato in ordine di tempo ha lasciato tutti senza parole. In evidenza curve bollenti e fisico asciutto, con la foto pubblicata sotto che lasciamo come sempre a voi nei commenti.