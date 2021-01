Alba Parietti scatena le polemiche su Instagram: “Ma perché continui a farlo?”

Alba Parietti ha scatenato una serie di polemiche su Instagram per via di un post che alcuni follower hanno ritenuto eccessivo e non da lei

La conduttrice e showgirl riesce in un modo o in un altro a far parlare di se, nel bene e nel male. La 59enne torinese è stata protagonista assoluta delle settimane scorse, quelle della presenza di suo figlio Francesco Oppini nella casa del Grande Fratello Vip. Anche a volte esagerando, ed entrando nella vita del ‘vippone’, ha attirato l’attenzione su di sé anche quando probabilmente le luci della ribalta erano dirette all’ex concorrente della casa più spiata d’Italia. Il suo carattere forse ritenuto oppressivo ha infastidito gli spettatori che hanno aspramente criticato la madre di Francesco che spesso ha scatenato forti polemiche per la sua mania di protagonismo. Questione di vedute, in fin dei conti si tratta di rapporto tra madre e figlio che non dovrebbe competere ai follower. Ma tant’è, nell’era dei social tutti si sentono in diritto di esprimere le proprie opinioni. E quando non si trascende nelle offese e nelle volgarità tutto questo ci sta anche. Si chiama prezzo da pagare quando si è personaggio pubblico riconosciuto da tutti.

Alba Parietti resta, al di la delle polemiche e degli alterchi televisivi e sul web, una donna molto attraente, capace di esprimere la sua sensualità anche su Instagram, dove è da tempo seguita ed apprezzata. Ma anche criticata per delle uscite che spasso vengono ritenute eccessive. Con l’uscita di scena dalla casa del Grande Fratello Vip del figlio Francesco Oppini – per decisione personale – ha ripreso ad essere presente come ospite quasi fisso nei programmi di Barbara D’Urso, soprattutto nel suo live della domenica sera. Anche ieri è stata presente in studio dalla conduttrice napoletana. Con un abito rosso abbastanza corto, ha messo in risalto ancora una volta le sue qualità fisiche che non sono passate inosservate. La 55enne torinese ha pubblicato anche un post su Instagram prima della diretta serale, attraendo le forti critiche da parte dei follower che hanno mostrato le loro perplessità nei suoi confronti: “Non ho l’età non ho l’età, per amarti, non ho l’età per uscire sola con te… Lascia che sia un amore romantico nell’attesa che venga quel giorno ma ora no. Non ho letta non letta. Live Non E’ La Durso tra poco” il commento della diretta interessata. Il commento di un follower: “Stai diventando patetica e incoerente, ne hai dette di tutti i colori alla D’Urso ed ora sei sempre lì alla sua corte….. mah!”. Voi cosa ne pensate di questa ennesima polemica? Post pubblicato sotto, con gli scatti del vestitino rosso che tanto hanno scatenato i follower anche in commenti pesanti e duri che non riportiamo.