Manuela Arcuri sorprende i fan, grandi novità nella vita privata dell’attrice

Manuela Arcuri annuncia una importantissima novità riguardante la sua vita privata. Ecco cosa succederà presto nella vita e nella famiglia dell’attrice.

Il nuovo anno di Manuela Arcuri parte con una grande notizia. La bella attrice ha annunciato che si sposerà presto per la seconda volta con il maritoGiovani Di Gianfrancesco. Manuela e il marito sono convolati a nozze per la prima volte nel 2013 scegliendo di sposarsi a Las Vegas circondati da pochissimi amici. Ora dopo quasi otto anni dal primo si la coppia ha deciso di rinnovare le promesse con una seconda cerimonia più formale e soprattutto alla quale parteciperanno tutti i parenti e gli amici. Purtroppo a causa dell’emergenza dovuta al Virus Covid 19, non è ancora certa la data del grande giorno ma i futuri sposi hanno già scelto i dettagli. Per prima cosa vorrebbero che a portare le fede sia il figlio Mattia, gli anelli saranno gli stessi che si sono già scambiati 8 anni fa ma con l’aggiunta di altre due fedi unendo magari dell’oro giallo.

Manuela ha raccontato che il desiderio di una seconda unione è arrivata durante lo scorso anno e soprattutto a seguito del lockdown. La famiglia per la prima volta ha avuto la possibilità di passare molto tempo insieme e quei mesi sono serviti per avvicinarsi ancora di più. Il rapporto tra Manuela e Francesco è sempre stato solido e l’attrice ha raccontato spesso che il segreto per un rapporto duraturo è mantenere un proprio spazio individuale e soprattutto avere sempre un profondo rispetto. Il marito di Manuela Arcuri, Giovanni Di Gianfrancesco, non fa parte del mondo dello spettacolo ma è un imprenditore edile. Il loro sentimento sembra indissolubile e l’attrice in una recente intervista ha definito il marito come “un uomo perbene, allegro, un puro di cuore”, molto distante dai suoi ex e soprattutto innamorato della vera Manuela e non del personaggio televisivo.