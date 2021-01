Vediamo insieme una delle ultime fotografie che ha pubblicato la bellissima Valentina Vignali, che ha bloccato il web!

Lei è una atleta molto apprezzata, ma anche una modella ed influencer molto seguita, stiamo parlando di Valentina Vignali.

Vediamo insieme che cosa ha pubblicato nelle ultime ore sul suo profilo social di Instagram che ha lasciato senza parole.

Valentina Vignali: fuori nevica ma lei scalda la temperatura

Come sappiamo è una grandissima professionista del mondo del basket, ed è una donna davvero molto bella e simpatica.

Stiamo parlando di lei, Valentina Vignali, che con il suo profilo social di Instagram, aggiorna giornalmente quello che le succede nella sua frenetica vita di tutti i giorni.

Ha infatti pubblicato nelle ultime ore, che si trova in Svizzera, dopo un lunghissimo viaggio in macchina da Roma, per motivi di lavoro.

Ovviamente anche se si è mostrata completamente struccata la sua bellezza è oggettiva, e non si può assolutamente discutere.

Nella fotografia che ha pubblicato al suo risveglio, questa mattina, possiamo vederla mentre si appresta a fare colazione, con due fantastici pancake, e dell’ottima frutta.

Valentina indossa un bellissimo maglione viola, ed ha i capelli raccolti in una coda di cavallo, che mettono ancora più in evidenza il suo bellissimo volto.

Il trucco è presente, ma non è assolutamente eccessivo, ed moltissimi follower le hanno detto che è, bellissima, ma anche molto sensuale.

Perchè la bellezza e la sensualità non sono obbligatoriamente legati ai pochi vestiti, anzi, se una donna riesce a comunicare queste sensazioni così è ancora più speciale.

E voi cosa ne pensate della fotografia che ha pubblicato Valentina con nello sfondo tutto il paesaggio innevato mentre si appresta a fare colazione?