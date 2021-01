Kim Kardashian, bellezza senza limiti su Instagram: “Grazie per il vostro sostegno”

Kim Kardashian continua a collezionare numeri da record su Instagram grazie alle sue curve bollenti che fanno impazzire i suoi follower

La star del web americana regina di Instagram. Sulle orme della sorella Kylie Jenner, anche la più celebre della facoltosa famiglia statunitense è riuscita a toccare un traguardo prestigioso, che la proietta tra i follower più importanti al mondo. Qualche settimana fa l’ex moglie di Kanye West – tra i due sembra essere in corso una pratica di separazione ufficiale – ha annunciato la fine della trasmissione che ha lanciato lei ed i membri della sua famiglia. “A spasso con” lascia dopo anni di successi. Ma nei progetti della famiglia ci sono altre trasmissioni che probabilmente verranno lanciate sul web. Imprenditrice di se stessa, influencer e personaggio televisivo, insieme alla sorella Kylie rappresenta il successo. Quello che proietta tra i personaggi più celebri al mondo. Di sicuro le sue vicende personali nell’ultimo periodo non sono state facili da affrontare, ma la bella quarantenne tutta curve non si è persa mai di coraggio.

Kim Kardashian non vive un periodo felice con il marito Kanye West, tanto che ormai si parla di separazione imminente dopo il fallimento del riavvicinamento che i due avevano provato ad intraprendere. Adesso le loro strade sembrano definitivamente separarsi, ma l’imprenditrice ed influencer non si è persa di coraggio. Continuando la sua crescita esponenziale soprattutto su Instagram che l’ha portata al raggiungimento di un traguardo prestigioso. Parliamo dei 200 milioni di follower, una cifra record che sua sorella Kylie aveva già toccato qualche mese fa. Entrambe rappresentano il meglio nelle classifiche delle influencer mondiali, con i numeri che parlano per loro e che dimostrano la loro fortissima celebrità soprattutto sui social, oltre che in televisione. In un post che ha messo in risalto la sua bellezza tutta curve, Kim ha voluto ringraziare tutti i suoi follower per l’affetto che le mostrano in questo particolare momento della sua vita. Ma anche difficile per il mondo intero a causa dell’emergenza Coronavirus.