Wanda Nara in intimo scatena le ironie del web: “Quanto è fortunato Icardi”

Wanda Nara torna su IG con un post che mette in risalto il suo décolleté che scatena le ironie dei follower. La foto fa il giro del web

Dopo qualche settimana di assenza lady Icardi è tornata su Instagram con un post bollente, di quelli che non passano inosservati. E che catturano l’attenzione di migliaia di follower sin dalla sua pubblicazione. La bellezza argentina era stata ‘distratta’ nelle ultime settimane per altri impegni. Le vicende personali ed un compleanno di una figlia avevano catalizzato la sua attenzione. Ma appena tornata a Parigi, nella lussuosa residenza del marito dal momento del suo passaggio al Psg, il suo primo pensiero è stato quello di fare un regalo ai suoi fan. Che ormai da tempo avevano perso le sue tracce in quanto a post senza veli. Non è un mistero che l’ex di Maxi Lopez sia uno dei personaggi più seguiti soprattutto per le sue qualità fisiche che tra l’altro lei ama mostrare sul web senza particolari problemi.

Wanda Nara ha raccolto l’ennesimo successo grazie al post che ha evidenziato le sue qualità fisiche che sono emerse dallo scatto che ha pubblicato poco fa su Instagram. Il selfie in intimo scuro ha messo in risalto il suo décolleté che ha scatenato le fantasie dei follower, che si sono fiondati in commenti e like per mostrare il loro gradimento. In pochi minuti la foto ha fatto il classico giro del web, con alcuni commenti ironici che non sono passati inosservati. Ne riportiamo qualcuno che ha fatto sorridere: “Quanto è fortunato Icardi” “Sei un caseificio” “Vaccanara” “Quello della Lola”. Insomma, tutti ad ironizzare sulle forme abbondanti dell’argentina che come detto non perde occasione per metterle in mostra. In ogni caso sono stati davvero tantissimi i commenti complessivi dei follower che si sono detti pazzi della sua bellezza e sensualità. Se anche voi volete aggiungervi alla lunga lista dei commenti non vi resta che guardare il post di lady Icardi che abbiamo pubblicato sotto.