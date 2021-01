La bellissima Diletta Leotta, ha pubblicato una fotografia, che sta facendo bloccare Instagram, per via del dettaglio che non sfugge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Una donna molto preparata per quanto riguarda il suo lavoro come presentatrice sportiva, ma anche molto simpatica e divertente.

Stiamo parlando della bellissima Diletta Leotta, che in queste ultime ore sta facendo impazzire il web per via della fotografia che ha pubblicato su Instagram.

Diletta Leotta: l’accappatoio si apre proprio li per la gioia dei follower

Lei è il sogno per moltissimi uomini che la seguono tramite il suo profilo social di Instagram, stiamo parlando di Diletta Leotta.

Una donna bellissima e molto preparata nel suo lavoro di commentatrice sportiva, ma anche molto divertente e alla mano, quando si trova alla radio.

Il suo profilo social è seguito da ben oltre 7 milioni di ammiratori, e per la loro gioia, molto spesso ci sono immagini davvero sensuali, e seducenti, senza risultare però, volgari.

Negli ultimi giorni, si vocifera anche di un suo flirt con il bellissimo protagonista della soap opera DayDremers, ovvero Can Yaman, ma al momento non ci sono ne conferme ne smentite da nessuna delle due parti.

Diletta Leotta, proprio in queste ultime ore, però sta facendo bloccare il web, per via della fotografia che ha pubblicato.

Possiamo vederle, seduta e con le gambe accavallate su di una bellissima vasca di marmo, e lei indossa un candido accappatoio bianco.

Il suo viso è truccato con un seducente rossetto rosso ed i capelli sono sciolti sulle sue spalle, ma ad attirare l’attenzione è ben altro.

Ovvero, l’accappatoio è aperto proprio sul suo prosperoso décolleté che si lascia spiare senza problemi.

La didascalia dell’immagine indica che Diletta si sta recando al lavoro, e tutti le hanno chiesto se ci andava vestita solamente come era in foto.

La sua bellezza è davvero sconvolgente e non possiamo che farle tutti i nostri complimenti, come i tanti follower che le hanno scritto.

E voi cosa ne pensate della fotografia di Diletta Leotta che sta facendo bloccare il web in questo momento?