Elettra Lamborghini, il messaggio ai follower: “Sono tornata a farlo per voi”

Elettra Lamborghini è tornata su Instagram con un messaggio per i follower che hanno apprezzato il gesto, ma anche le sue curve in vista

Come sempre la cantante ha annunciato il suo nuovo post sulla sua pagina ufficiale Instagram con una storia che come sempre è stata visualizzata da migliaia di follower. Molto attiva sui social, ma moglie del dj Afrojack non perde occasione per regalare delle novità sulla sua vita, adesso anche matrimoniale, ai suoi fan sul web. “Mi sono svegliata con questi occhi che lacrimano e delle labbra gonfie” il messaggio in una delle ultime storie. Poi l’annuncio di un nuovo post, come da sempre fa, sulla sua pagina ufficiale che conta ormai oltre sei milioni di seguaci. Che la sostengono e che l’apprezzano in tutto quello che fa. In versione cantante o web influencer per lei il prodotto non cambia, anche mescolando i fattori. Quindi per lei, così come per i follower, non fa nessuna differenza, basta che si parli di lei e che sia la simpatica e sensuale bolognese a raccontare le sue vicende anche relative alla vita privata.

Elettra Lamborghini ha voluto fare un ‘regalo’ ai follower con l’ultimo post che ha pubblicato sulla sua pagina. “Sono in studio per voiiiii lo so che vi manca il mio Elettraaah Elettrah Lamborghinyy 😜 dite la veritá 😏😏”. Il solito messaggio che fa sorridere e che strappa attimi di felicità a tutti i follower anche in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo. Seduta su un tappeto e davanti ad un microfono, si è lasciata andare in una posa sensuale, sempre con il suo sorriso contagioso sulle labbra. Curve abbondanti in evidenza hanno distratto i follower che non aspettavano altro per poter commentare un suo post. Dalla foto che vi abbiamo riproposto sotto potrete notare i commenti di approvazione che non sono mancati, cosi come i like che a migliaia hanno certificato il successo del post che la cantante ha pubblicato.