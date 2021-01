Marco Roscio emozionantissimo per l’arrivo del suo primogenito dedica dolci parole alla moglie Cristina Chiabotto. Ecco cosa ha scritto il manager torinese alla showgirl.

A pochi giorni dall’annuncio ufficiale della gravidanza Marco Roscio, marito di Cristina Chiabotto ha deciso di farle un dolce regalo. L’imprenditore torinese ha pubblicato suoi social una foto che li ritrae mentre si scambiano un passionale bacio e nella didascalia ha voluto esprimere tutta la sua emozione per l’arrivo del loro primo bambino. La coppia si è conosciuta nel 2018 ed è stato amore a prima vista. Solo un anno dopo nel 2019 hanno deciso di fare il grande passo e ad agosto si sono sposati con una sontuosa cerimonia nella chiesa di Sant’Uberto a Venaria, in Piemonte, e ora sono finalmente in attesa del loro primogenito. Cristina è incinta di sei mesi e l’arrivo del piccolo è previsto per il prossimo maggio. Un’ emozione enorme per la coppia e Marco proprio sotto la foto pubblicata sui social ha voluto condividere con tutti i suoi followers, l’entusiasmo e la felicità che stanno vivendo in questo momento. “Chi l’avrebbe mai detto che saremmo arrivati ad un traguardo così importante” scrive.

Poi pensando all’imminente arrivo del bebè aggiunge: “Dicono tutti che tra poco cambierà la nostra vita, dicono tutti che sarà faticoso, stancante ma dicono tutti che sarà estremamente bello!”. Di certo i primi mesi non saranno facili per i neogenitori che dovranno affrontare notti insonni e nuove preoccupazioni ma Marco ricorda alla moglie di essere molto fortunato ad avere la migliore compagna di avventura per affrontare questa nuova ed emozionante esperienza.

La coppia fino ad adesso è stata riservatissima e non ha voluto svelare ne il sesso ne il nome del bambino, dovremo quindi attendere ancora quattro mesi per scoprire se la coppia accoglierà una bimba o un bimbo e sopratutto per scoprire come avrà deciso di chiamare il nascituro.