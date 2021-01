Vediamo insieme che cosa ha pubblicato in queste ultimissime ore, la bella Bianca Guaccero, lasciando tutti senza parole per le trasparenze.

Lei è una donna bellissima, e molto amata dal pubblico a casa che la segue con grandissimo interesse nel programma, Detto fatto.

Stiamo parlando ovviamente di Bianca Guaccero, che in queste ultime ore ha bloccato il web per via di una sensualissima immagine pubblicata su Instagram.

Bianca Guaccero: Il vestito è trasparente e si nota un dettaglio particolare

Una donna bellissima, che in questo ultimo anno ha avuto qualche problemino per il suo programma Detto Fatto, stiamo parlando di Bianca Guaccero.

Come sappiamo il programma ha subito, prima di Natale, un forte stop, per via di un tutorial che non è stato assolutamente gradito dal pubblico, e si pensava, anche che non sarebbe tornata in onda con il programma.

Poi, fortunatamente, così non è successo, e piano piano Bianca, insieme ai suoi colleghi è riuscita a riconquistare anche il pubblico, che si era leggermente allontanato.

In questi giorni, poi è stato il suo compleanno, ed ha spento ben 40 candeline, anche se non le dimostra assolutamente.

Come abbiamo potuto poi vedere, ha avuto un piccolo incidente alla caviglia, ovvero una rottura, e per questo motivo sta indossando un tutore, e per scherzare Bianca aveva dichiarato di voler somigliare alla signora della domenica, Mara Venier.

Ma torniamo alla fotografia che ha pubblicato in queste ultime ore, dove si vede Bianca che indossa un bellissimo vestito bianco di pizzo, trasparente, dove si intravede al di sotto un vestito nero, davvero molto corto.

Le sue gambe sono accavallate in modo molto sensuale, e seducente, e non indossa le scarpe, ma il tutore e dei calzini neri, un dettaglio particolare ma che non distoglie l’attenzione dalla fotografia.

L’immagine nel giro di pochissime ore, ha ricevuto molti complimenti per la sua innata bellezza e sensualità, e sicuramente anche la puntata di oggi di Detto Fatto sarà un grande successo.

E voi seguite il programma pomeridiano condotto dalla bella Bianca Guaccero? Vi piace oppure avete qualche suggerimento?