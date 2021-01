Vediamo insieme, dalla voce dell’attore di Cosimo, alcune novità sconvolgenti per le prossime puntate del Il Paradiso delle Signore.

La soap opera che va in onda tutti i pomeriggi sulla Rai, riscuote sempre di più un grandissimo successo.

Stiamo parlando del Il paradiso delle Signore, ma in queste ultime ore, un suo protagonista ha fatto delle rivelazione da togliere il fiato, su quello che vedremo in tv.

Il Paradiso delle signore: rivelate novità sconvolgenti sulle prossime puntate

Come sappiamo la soap opera Il paradiso delle signore è molto amata e seguita da tempo, ma nelle prossime puntate succederanno cose che non potevamo immaginare, specialmente per il personaggio di Cosimo, interpretato dall’attore Alessandro Cosentini.

Il giovane, infatti, dopo il gravissimo lutto per la perdita del padre Arturo, avrà anche qualche problema sentimentale, con la sua futura moglie Gabriella, che si avvicina in modo pericoloso al suo ex compagno Salvatore.

Ma il giovane e bellissimo attore, ha annunciato qualche anticipazione al portare SoloGossip, dichiarando che il suo personaggio si evolverà ed avrà varie sfaccettature.

Ha anche dichiarato che in comune, con il personaggio che interpreta, c’è il grande amore per la sua famiglia.

Insomma, da adesso in poi, ci saranno davvero molti momenti interessanti e pieni di pathos che ci permetteranno di conoscere tanti nuovi lati di Cosimo, che nemmeno ci aspettiamo.

Per domani, poi, vi ricordiamo che c’è il doppio appuntamento per Il Paradiso delle signore, a causa della mancata messa in onda di lunedì 18.

E voi seguite il programma e siete delle grandi fan? Vi interessa l’evoluzione che avrà il personaggio di Cosimo, come anticipato?