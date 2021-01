Vediamo insieme di capire per quale motivo la nota fiction di Rai1 Che Dio ci aiuti viene sospesa, e tutte le informazioni in merito.

Una delle fiction che erano maggiormente attese con l’inizio di questo nuovo anno, stiamo parlando di Che Dio ci aiuti 6.

Ma a quanto sembra, stà facendo molto preoccupare i fan, perché verrà sospesa, vediamo insieme tutte le motivazioni.

Che Dio ci aiuti 6 viene sospeso: cosa sta succedendo alla fiction

Non ci sono assolutamente buone novelle per la fiction tanto amata e seguita, che vede protagonista la bellissima Elena Sofia Ricci, nei panni di Suor Angela.

LEGGI ANCHE —-> ISOLA DEI FAMOSI 2021: ARRIVA IL BELLISSIMO CHE TERRà INCOLLATE TUTTE ALLA TELEVISIONE

Stiamo parlando, ovviamente di , Che Dio ci aiuti 6, il successo che il programma fà ogni volta è davvero enorme, ma qualcosa sta succedendo.

Per i bene informati, la voce era in giro già da un po’ di tempo, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale, che non piacerà agli amanti della soap.

Giovedì 28 gennaio, purtroppo, la messa in onda è stata modificata, perché al suo posto non ci sarà Suor Angela, bensì una partita di calcio.

LEGGI ANCHE —-> CARLOTTA MANTOVAN CAMBIA LOOK, I FAN: “SEMBRI UNA RAGAZZINA”

E nella stessa giornata, non vedremo nemmeno, il programma condotto da Amadeus che per lo stesso motivo lascerà spazio al calcio.

Fortunatamente, parliamo di non vedere l’amata fiction solamente per un giorno, perchè tornerà tutto regolare da giovedì 4 febbraio.

Voi siete fan di questa bellissima fiction che va in onda da molti anni, e che è sempre molto apprezzata e seguita? Vi piace Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela?