Nella puntata andata in onda ieri sera, è successo qualcosa di particolare, un errore da parte del nuovo campione che ha scioccato tutti.

Il programma che va in onda la sera, prima dei vari programma, è L’Eredità condotta magistralmente da Flavio Insinna.

Ma nella puntata che è andata in onda ieri, è successo qualcosa di davvero particolare, capitato molto raramente, vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

L’Eredità: il campione commette un errore grave in diretta scioccando tutti

La puntata che è andata in onda nella serata di ieri, ha lasciato una sorta di amaro in bocca, al campione dell’Eredità Claudio.

E’ arrivato fino alla fine, ma alla ghigliottina è successo un errore grave, che in pochi si aspettavano, durante il programma.

Nelle puntata di ieri, era riuscito ad arrivare con un bel montepremi, ovvero ben 50.000 euro, ma ha capito la risposta corretta, solamente quando era troppo tardi.

La parola fornita da Claudio è stata “Sole”, ma quella corretta era un’altra ovvero, “Motivo”, e per questo motivo non è riuscito a vincere la somma.

Flavio Insinna, per far capire quale fosse la parola vincente, ha aggiunto un’ulteriore indizio, dicendo la parola valido, e proprio in questo momento è venuto in mente a Claudio “Motivo”

Capendo, che purtroppo era ormai troppo tardi, ha capito che il montepremi, almeno per ieri, non poteva essere suo.

MA avrà la possibilità di tentare nuovamente nella puntata che potremmo vedere questa sera, e magari riuscirà a portarsi a casa un bel montepremi, anche più alto di quello che gli è appena sfuggito tra le mani.

E voi seguite il programma condotto da Flavio Insinna L’Eredità? Avevate capito l’indizio di ieri sera alla ghigliottina?