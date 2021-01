Vediamo insieme, finalmente quando potremmo vedere in televisione, un grandissimo presentatore, ovvero Paolo Bonolis.

Come tutti sappiamo, il ritorno sul piccolo schermo di Paolo Bonolis, doveva avvenire i primi dell’anno, ma così non è stato.

Finalmente in anteprima, sappiamo quando tornerà in televisione con il suo programma, in coppia con Luca Laurenti.

Paolo Bonolis: rivelata in anteprima la data del suo ritorno con Avanti un’altro

Lui è uno dei grandissimi mattatori della televisione italiana, e tutto quello che tocca si trasforma in oro, stiamo parlando di Paolo Bonolis.

Il super amato presentatore, era attesa per il suo ritorno sulle scene, agli inizi dell’anno, ma così non è stato, ed oggi, possiamo sapere in anteprima, quando inizierà la nuova stagione del programma tanto amato dal pubblico a casa, ovvero Avanti un’altro.

La data confermata, anche dalla rete Mediaset, è quella dell’8 marzo, e proprio in queste ultime ore, la moglie Sonia Bruganelli, ha mostrato, tramite il suo profilo social di Instagram, alcune immagine mentre stavano girando la pubblicità per la televisione.

Quindi per il momento c’è la data del grandissimo e super gradito ritorno in televisione di Paolo Bonolis, e l’immagine che vedete sotto, sta facendo incuriosire ancora di più, e sta creando grande aspettativa, per Paolo Bonolis e l’amico e complice di sempre Luca Laurenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Per il momento abbiamo potuto vedere, e divertirci con Paolo Bonoli, quando ha partecipato al programma di Maria De Filippi, C’è posta per te, nella puntata andata in onda il 9 gennaio.

E voi siete in attesa come moltissimi italiani, oppure c’è qualche altro programma pre serale che vi interessa maggiormente?