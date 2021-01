Cecilia Capriotti ha stupito il web con le sue affermazioni sui social contro la tata del gieffino Tommaso Zorzi che su di lei ha svelato un dettaglio inedito. Non sono mancate minacce ed insulti: ecco che cosa è successo.

Un litigio furibondo è avvenuto sul web tra la showgirl Cecilia Capriotti, fresca di eliminazione dalla Casa del Grande Fratello Vip 5, e la tata di Tommaso Zorzi che sui social ha parlato della Capriotti prendendola in giro per la sua età, la quale prontamente ha risposto a tono. È polemica su Twitter: gli utenti si sono schierati per la maggior parte a favore di una delle due. Ecco che cosa è successo tra le due donne.

Come ormai si sa, il Grande Fratello fa sempre molto parlare di sé e dei suoi protagonisti, sui quali ogni utente dei social è da sempre stato libero di esprimere la propria opinione. Così è successo anche per Cecilia Capriotti, che sul web è stata molto chiacchierata.

La showgirl, una volta lasciata la Casa del Grande Fratello Vip 5 a causa della sua eliminazione al televoto, si è così riappropriata dei propri account social e spinta dalla curiosità del sapere che cosa si dicesse su di lei sul web mentre lei era rinchiusa tra le mura della Casa di Cinecittà è andata a recuperarsi tutti i tweet ancora in rete che parlano – o che hanno parlato – di lei durante la sua permanenza nel reality di Canale 5.

Le parole sui social della tata di Zorzi

Quello che ha scoperto non le è piaciuto: tra gli altri, è spiccato in particolar modo un post della tata di Tommaso Zorzi, che su Twitter ha voluto dire ciò che pensa sulla Capriotti (ironia della sorte: sia l’ex gieffina che la tata di Zorzi si chiamano Cecilia).

La tata in modo forse un po’ indelicato ha infatti fatto una rivelazione sulla vera età della Capriotti, che in realtà avrebbe quasi 45 anni e non 40 come aveva sostenuto di averne davanti alle telecamere del Grande Fratello. Per questo motivo con fare ironico la donna ha commentato che quindi Maria Teresa Ruta per la Capriotti potrebbe essere una sorella più che una mamma, come tutti la definiscono all’interno della Casa.

“Cecilia a sbagliato a 45 anni credo, quindi è più sorella che Mamma Amore“, ha letteralmente scritto la tata, componendo una frase con qualche errore grammaticale a causa dei quali la Capriotti l’ha attaccata.

Cecilia a sbagliato a 45 anni credo 🙈 quindi è più sorella che Mamma Amore #GFVIP — CECILIA66 (@pino_cecilia) January 18, 2021

La risposta di Cecilia Capriotti

Alla vista di quelle parole la showgirl ha dato fuori di matto e come una furia ha re-twittato subito in risposta alla governante. “Impara a scrivere in italiano“, l’ha attaccata, aggiungendo di doversi vergognare per quello che ha scritto. Ma non si è fermata qui: la Capriotti ha minacciato anche di denunciare la donna in caso di ulteriori insulti e di raccontare tutto a Tommaso Zorzi una volta che questo sarà uscito dalla casa. Una reazione decisamente esagerata, considerando che la Capriotti per davvero di anni ne ha 44, che non è per niente piaciuta al web.

Intanto impara a scrivere italiano ,vergognati per cio’che scrivi,quando uscira’Tommaso gli raccontero’tutto, e spero che ti insegni un po’di educazione,altri insulti e ti denuncio — Cecilia Capriotti (@CecilCapriotti) January 19, 2021

Il web difende la tata

Sono state moltissime infatti le risposte a sostegno della tata di Tommaso, verso la quale l’ex gieffina ha avuto una reazione che è stata definita troppo fuori dalle righe. Il web in rivolta la ha accusata di essere stata eccessivamente aggressiva e la ha avvisata: tata Ceci non si tocca. Ecco alcune reazioni.

Ma come ti permetti Cecicozza? Per Tommaso è come una mamma, raccontiamo noi a lui come ti rivolgi 👋🏻 — Elisa (@Elisa175629) January 19, 2021

🤣🤣🤣 ma è la sua tata e non è italiana, rilassati! — _Sib. 🎩🍌 (@twitta_sib) January 19, 2021

Credo che più che all’asilo, la signora crede che esista ancora la concezione dei padroni e dei servi. Indossa l’umiltà cecilia che ad indossare una prada siam capaci tutti. @CecilCapriotti #tzvip — Zorzina (@Zorzina3) January 20, 2021