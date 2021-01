Continuano le indiscrezioni sulla storia tra Can Yaman e Diletta Leotta. E ora sembra che l’attore stia cercando casa a Milano, vicinissimo alla nuova fiamma. Sarà un caso? Scopriamo i dettagli.

Continuano le voci sulla relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman. L’attore e la presentatrice sportiva sono stati fotografati insieme la scorsa settimana mentre prendevano un aperitivo insieme in un albergo della capitale. Le foto mostrano una grande complicità e secondo i ben informati i due ormai farebbero coppia fissa. Dopo la fine della relazione con Daniele Scardina non è il primo flirt che viene attribuito alla giornalista. Alcuni testimoni sono certi infatti che Diletta abbia passato la sera di Capodanno insieme a Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore sarebbe arrivato nella casa milanese della Leotta nel pomeriggio per uscirne solo la mattina del giorno successivo. Ma nonostante la presunta notte d’amore con Ibrahimovic, pare che la storia d’amore con l’attore turco stia procedendo a gonfie vele. I due si sarebbero conosciuti sui social e dopo l’incontro a Roma, dove l’attore stava girando uno spot con Claudia Gerini, sarebbero inseparabili. Nessuno dei due ha ancora deciso di confermare la relazione ma non hanno neanche smentito la notizia.

Negli ultimi giorni sono stati molti i messaggi social che i novelli innamorati si sarebbero scambiati: primo tra tutti la stessa scritta: “Nonostante la pioggia il cielo su Roma profuma di sogni”, pubblicata sui social da entrambi a distanza di poche ore. E ora, secondo i ben informati, Can Yaman starebbe cercando casa a Milano, proprio dove abita la giornalista sportiva. Sarà una casualità? Per molti no! La coppia infatti sarebbe pronta per iniziare una vera e proprio relazione. Yaman ha sempre affermato di sentire l’Italia come una seconda casa e ora che ha trovato anche una bella fidanzata italiana, potrebbe essere pronto ad un trasferimento definitivo.

Anche nel futuro lavorativo dell’attore il nostro paese è protagonista: Can sarà infatti interpreterà Sandokan nella nuovissima serie tutta italiana che verrà girata nei prossimi mesi tra Roma e i Caraibi.