Elena Morali, sorriso e scollatura accecano i follower: “Bella come il sole”

Elena Morali ha lasciato senza parole i follower di IG con un post che ha evidenziato un sorriso accecante ma anche una scollatura evidente

Una foto che ha lasciato senza parole tutti i follower di Instagram quella che la showgirl ha pubblicato su Instagram e che ha fatto il giro del web in pochi minuti. La compagna di Luigi Favoloso sta attraversando un periodo molto positivo per lei, caratterizzato da una forma fisica smagliante ed un buon umore che traspare ad ogni scatto o video pubblicato sui social. La storia con l’ex di Nina Moric ha caricato la bellezza bergamasca che era uscita da poco da una storia fallimentare con il comico Scintilla. La situazione l’aveva portata a vivere un periodo davvero critico della sua vita culminata in un pianto a dirotto in una diretta in studio in un programma di Barbara d’Urso. La relazione con Favoloso ha regalato stabilità ed amore ad entrambi. Ma è soprattutto la showgirl che finalmente sorride lasciando senza parole i suoi fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Che si dicono pazzi di Elena Morali. Tanti i post che nell’ultimo periodo la showgirl ha pubblicato e che hanno raccolto un grandissimo consenso da parte dei suoi follower. L’ultimo in particolare ha fatto emozionare tutti, con un sorriso definito da tantissimi accecante. Insomma, sono davvero lontani per lei i tempi delle crisi di pianto e della ricerca di se stessa. Adesso la showgirl appare non solo in grandissima forma, ma anche innamorata e felice insieme a Luigi Favoloso che come lei sembra davvero preso. Una coppia che almeno da quello che riusciamo a notare, appare perfetta ed in completa sintonia. Dicevamo dell’ultimo post che ha pubblicato la showgirl, e che ha scatenato la passione dei suoi ammiratori. Oltre al sorriso accecante, in evidenza anche una evidente scollatura che non è passata affatto inosservata e che ha reso ancora più suggestivo lo scatto. Di seguito lo scatto che ha fatto impazzire il web e che come sempre lasciamo commentare a voi.