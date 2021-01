Sembra incredibile, ma una persona vicina a Maria De Filippi, è pronta ad entrare nel cast dell’Isola dei Famosi 2021, vediamo meglio.

In tantissimi sono in attesa che inizia il nuovo reality, ovvero L’Isola dei famosi 2021, ed ogni giorno ci sono nuove indiscrezioni.

Vediamo insieme, quest’ultima che parla dell’ingresso di una persona molto vicina alla regina della televisione, ovvero Maria De Filippi.

Isola dei Famosi 2021:Il naufrago è una persona vicina a Maria De Filippi

Come sappiamo, il programma super atteso è quello dell’Isola dei famosi, che lo scorso anno ha saltato la sua messa in onda.

Vedremo al timone del comando la bravissima Ilary Blasi, mentre, per quanto riguarda il suo inviato, ancora non ci sono conferme in merito, anche se il programma dovrebbe iniziare 8 di marzo.

Ma vediamo meglio insieme l’indiscrezione che sta girando in queste ore, e che riguarda anche Maria De Filippi.

Nel programma del sabato sera, ovvero C’è Posta per te, un postino in particolare, è una vecchia conoscenza di Maria De Filippi, ovvero Gianfranco Apicerni.

Il ragazzo, qualche anno addietro, ha partecipato ad Uomini e Donne, dove ha mostrato tutta la sua simpatia, tanto che Maria lo ha arruolato come postino.

Gianfranco, ha rilasciato una lunga intervista alle pagine del giornale Nuovo, dove ha parlato di quelo che vuole fare nel futuro, e si è toccato anche il tasto del reality, L’isola dei famosi.

Le parole del ragazzo sono state le seguenti:

“Se me lo proponessero mi piacerebbe mettermi alla prova all’isola dei famosi….sarebbe una doppia sfida con me stesso, visto che non potrei ne mangiare ne allenarmi”

Ha anche aggiunto, che chiederebbe sempre un consiglio a Maria de Filippi, se accettare o meno un eventuale invito alla partecipazione.

Dimostrando che tra di loro c’è davvero un ottimo rapporto, ed ha anche confessato che Maria è sempre molto precisa e fa attenzione ad ogni minima cosa.

E voi cosa ne pensate di questa sorta di autocandidatura di Gianfranco all’Isola dei famosi 2021? Vi piacerebbe vederlo?