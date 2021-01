Elisa De Panicis incontenibile, la scollatura mostra tutto: “Sei uno spettacolo”

Elisa De Panicis irresistibile su Instagram: la modella e web influencer ha fatto impazzire i suoi follower con una scollatura abbondante

Una scollatura abbondante, di quelle impossibili da non notare e che infatti non è passata inosservata, ha infiammato il web e soprattutto ha scatenato i suoi follower. Che ancora una volta sono rimasti senza parole di fronte alla sua straordinaria bellezza e al suo fisico perfetto e statuario. Da tempo la 27enne è una celebrità sul web, ma il grande successo per lei è arrivato dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip della scorsa edizione. Anche se dobbiamo dire per la verità che la sua partecipazione non è stata ricordata per particolari motivi, se non per qualche suo alterco con alcuni coinquilini nella casa e la sua breve permanenza nel gioco per la sua precoce eliminazione. Ma nei suoi fan è rimasta impressa la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia soprattutto per gli outfit che ha regalato a tutti i suoi sostenitori.

Elisa De Panicis è stata più volte al centro delle polemiche forti, sia all’interno della casa che dopo la sua uscita. Qualcuno non ha gradito la polemica con Andrea Denver, altri invece l’hanno semplicemente attaccata per il suo modo ritenuto volgare nel vestire. Accuse che la diretta interessata non ha voluto mai tenere in considerazione, risparmiando le repliche e le ulteriori polemiche. E’ andata avanti per la sua strada continuando a lasciare senza parole i suoi follower, quelli che non perdono occasione per dimostrarle tutto il loro affetto a suon di like e commenti ai post o alle storie che pubblica. L’ultimo in ordine di tempo è stato l’ennesimo successo per lei che ormai si divide tra Italia e Spagna per motivi lavorativi. L’abito che ha indossato ha mostrato una evidente scollatura e delle trasparenze che hanno esaltato i follower. Scatto che vi abbiamo riproposto sotto lasciandovi ogni giudizio.