Vediamo insieme che cosa ha dichiarato la nota attrice sulla fiction Che Dio ci aiuti 6, che sta facendo il recod di ascolti.

La fiction che va in onda sulla Rai, è sempre molto apprezzata e seguita da tutti, stiamo parlando di Che Dio ci aiuti.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato questa amata attrice, molto apprezzata, sulla sua interpretazione particolare.

Che Dio ci aiuti 6 : La confessione inaspettata “E’ stato difficile”

Come sappiamo, il programma è sempre molto apprezzato e seguito, stiamo parlando della fiction Che Dio ci aiuti.

Questa nuova edizione, ovvero la sesta, non ha deluse le aspettative di nessuno e tiene incollati al televisione milioni di spettatori.

Ma quello che ha lasciato tutti stupiti è stato una particolare intervista, che ha rilasciato una delle sue protagoniste.

Stiamo parlando dell’attrice che interpreta il personaggio di Ginevra, ovvero Simonetta Columbu.

L’intervista è stata rilasciata alle pagine di Tele Più, e le sue parole sono state le seguenti:

“Sono cattolica e praticante, e questo mi ha aiutato molto, anche se la cosa più difficile è sempre rappresentare se stessi”

Simonetta ha continuato dicendo che nella sua famiglia, ci sono molti scrittori, e vari intellettuali e fare l’attrice per lei è stato qualcosa di naturale.

Ha anche dichiarato, che sta girando un film con il padre che è un registra, ed in questo caso è un film comico, ed ha dichiarato, che in questo particolare momento le dispiace molto non poterci andare.

E voi seguita la fiction Che Dio ci aiuti, giunta alla sua sesta edizione? Sapevate queste informazioni sulla vita dell’attrice che interpreta Ginevra?