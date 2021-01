Maria Mazza, la vestaglia scivola giù e scopre le curve: “Bella senza filtri”

Maria Mazza irresistibile su Instagram: la showgirl ha lanciato una provocazione ai follower mostrando una foto di qualche anno fa

“Visto che tra app e filtri ormai vale tutto pubblico direttamente una foto di qualche anno fa”. Questa la didascalia alla foto che la showgirl ha pubblicato su Instagram, lanciando una provocazione ai follower anche in considerazione di quanto accade soprattutto su Instagram. Dove filtri e ritocchini vari riportano delle situazioni a volte completamente diverse da quella che è poi la realtà. Tante le critiche che si possono leggere sotto post di vari personaggi dello spettacolo e della televisione, con le accuse dei follower che non ci stanno. E che combattono chi cerca di mostrarsi in modo completamente diverso dalla realtà. A volte si esagera anche, con offese anche pesanti contro chi utilizza questi stratagemmi magari per apparire attraente e sexy. La showgirl ha tirato in ballo l’argomento, ben sapendo che lei non ha assolutamente bisogno di mostrarsi in modo differente da quello che è.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Mazza (@5mariamazza)

Maria Mazza infatti resta una delle donne più apprezzate del mondo dello spettacolo e della televisione. Insieme a Sara Croce e Claudia Ruggeri è uno dei volti noti della trasmissione di Paolo Bonolis Avanti un altro. Che sta riscaldando i motori in attesa del debutto che avverrà l’8 marzo. Il prolungamento del Grande Fratello Vip ha fatto slittare l’inizio del programma, anche per i tanti stravolgimenti che hanno subito i palinsesti televisivi a causa dell’emergenza Coronavirus. Che ricordiamo ha colpito anche la bellezza napoletana che solo dopo la sua negatività al tampone ha potuto riprendere le registrazioni di Avanti un altro, anche se in ritardo rispetto a tutti gli altri. L’ex fiamma di Francesco Totti ha pubblicato un post provocatorio, con una foto del passato che vi mostriamo sotto. La vestaglia che scende scopre le curve mozzafiato che fanno impazzire i follower. Che hanno riempito di complimenti la showgirl affermando che lei oggi come allora rimane bellissima e sexy. E soprattutto che non ha proprio bisogno di ricorrere ai filtri perché rimane bella e sensuale sempre. Siete d’accordo?