Uomini e donne, Chiara Rabbi sulla scelta: “Sono spaventata ma…”

Manca davvero poco per la scelta di Davide Donadei a Uomini e donne: chi sarà la scelta tra Beatrice e Chiara Rabbi?

A pochi giorni dalla scelta, Chiara Rabbi si è lasciata andare ad una lunga intervista al settimanale di Uomini e Donne. La giovane corteggiatrice di Davide Donai, ha confessato tutte le sue paure e ansie in attesa del grande giorno. C’è da dire che i fan aspettavano una decisione da parte del tronista già qualche settimana fa, ma pare che nemmeno nella registrazione del 21 gennaio si sia convinto. Cosa blocca ancora Donadei non è dato saperlo ma almeno possiamo svelare cosa ha raccontato Chiara al Magazine.

La confessione di Chiara Rabbi prima della scelta

Se Davide Donai ha ammesso ancora molti dubbi sulle sue sensazioni, Chiara Rabbi è apparsa decisa e ben convinta di quelli che sono i suoi sentimenti e le proprie sensazioni. La corteggiatrice ha ammesso al noto settimanale che è molto spaventata ed ha paura di non essere la scelta.

Durante tutto il percorso non è mai riuscita a viversi questo percorso in modo sereno, in quanto Davide ha sempre mostrato un forte interesse verso Beatrice. “Mi ha dimostrato tanto, ma tutte le volte che accanto a noi c’è Beatrice lui è proiettato solo su di lei. Più si avvicina la fine più ho paura di rimanere delusa”, ha concluso.

“A Uomini e donne sono cresciuta”

Nonostante la paura, Chiara Rabbi ha comunque speso belle parole su Davide Donadei e lo stesso programma. A Uomini e donne è cresciuta molto ed ha acquisito più forza in se stessa. Questo sopratutto grazie al tronista che l’ha sempre riempita di complimenti, facendole capire quanto sia bella.

Chiara ha spiegato anche che durante il suo percorso nel programma non ha mai visto falsità da parte di Davide, motivo per cui non è mai riuscita ad arrabbiarsi o ad andare via. In Donadei vede un ragazzo sincero, gentile e premuroso:“dovrebbe solo buttarsi nella dolcezza dei miei occhi”. Chiara, ha poi concluso l’intervista lanciando un messaggio al tronista ricordandogli che anche se spesso può sembrare una persona schiva, è una ragazza molto sensibile…