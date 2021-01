Giorgia Palmas, mostra per la prima volta la figlia avuta da Filippo Magnini

Giorgia Palmas e il nuotatore sono diventati genitori della piccola Mia lo scorso settembre e ora per la prima volta presentano la piccola sui social.

Giorgia Palmas e il compagno Filippo Magnini hanno finalmente svelato il volto della loro bambina. I due neogenitori hanno deciso di mostrare la piccola Mia solo ora, dopo 4 mesi dalla sua nascita. Per il primo periodo hanno provato a mantenere il più stretto riserbo, ma ora la gioia per l’arrivo di Mia ha preso il sopravvento e la coppia ha voluto finalmente mostrare i bellissimi lineamenti della loro primogenita. Per presentare la bambina al mondo, mamma Giorgia ha scelto Instagram, dove ha pubblicato un dolce scatto di lei assieme alla figlia sdraiata nella sua culla. E’ presto ancora per dire se assomigli a mamma o a papà, quello che è certo è che è ha un bellissimo sguardo sveglio e pimpante. La fotografia in pochissime ore ha fatto il giro del web, collezionando tantissimi commenti e like. Sotto l’immagine della sua compagna e di sua figlia, Filippo Magnini ha voluto lasciare un dolce pensiero: “Ti guardo per ore ed ore. Poi apri gli occhietti, mi fissi ed io mi commuovo e piango. Piccola Mia sei un mondo meraviglioso tutto da scoprire”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

Il 2020 per Giorgia Palmas e Filippo Magnini è stato un anno di grande gioia per l’arrivo della loro primogenita, ma hanno dovuto affrontare anche tanti momenti difficili: dalla cancellazione del loro matrimonio, previsto per la scorsa estate, al contagio da Coronavirus. Entrambi sono risultati positivi al tampone lo scorso dicembre, affrontando e fortunatamente sconfiggendo il virus in poco tempo. E ora che il peggio sembra passato hanno ripreso in mano il progetto del matrimonio, per coronare il loro sogno d’amore.

Non c’è ancora una data ma la coppia si è appena trasferita in una altra casa per iniziare la loro nuova vita in 4.