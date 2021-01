Sara Croce atomica in bikini: “Sembri un angelo caduto dal cielo” – FOTO

Sara Croce sensuale sui social: la giovane modella ancora una volta lascia senza fiato i suoi follower in uno scatto in costume da bagno

Manca davvero poco per il ritorno di Sara Croce in televisione. Dopo una lunga pausa, la Bonas di Avanti un altro è pronta a riprendersi il suo ruolo a Canale 5. Per la gioia dei suoi fan e dei telespettatori, la modella continuerà a far impazzire tutti con le sue curve mozzafiato… Intanto, però, anche sui social non è da meno. Ogni giorno, attraverso il proprio account condivide scatti e momenti della sua giornata senza mai mancare di sensualità.

Sara Croce infiamma il web con uno scatto da urlo

Poche ore fa, sul proprio account Instagram, Sara Croce è riuscita ad alzare la temperatura in una giornata piovosa e molto fredda. I followers della modella appena hanno visto il suo scatto in bikini color verde smeraldo, non hanno potuto che bombardarla di like e commenti.

“Un vero e proprio raggio di sole”, ha commentato qualcuno, io direi un angelo caduto dal cielo, ha scritto un altro. La Bonas di Avanti un altro! come si vede nell’immagine è già pronta per l’estate e le sue curve lo confermano a pieno.

La Bonas mette in evidenza il suo fisico statuario

Sara Croce sia in bikini che vestita riesce sempre a conquistare il suo pubblico. Ormai, la giovane è diventata una vera e propria star anche sui social. Ogni giorno il proprio account cresce a dismisura e oggi conta quasi un milione di follower. Dalla sua parte non solo il popolo maschile ma anche femminile, che l’apprezza a pieno.

La foto pubblicata su Instagram, in precedenza, nel giro di poche ore ha ottenuto quasi 60 mila like. Un record in assoluto che conferma l’amore da parte dei suoi seguaci. La Croce, come si vede nell’immagine indossa un costumino che mette in risalto le sue curve mozzafiato e il proprio fisico scolpito. A rendere il tutto ancora più incantevole, il panorama che si ammira alle sue spalle.