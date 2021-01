Sergio Muniz al settimo cielo: è diventato papà per la prima volta

Finalmente Sergio Muniz è diventato papà: ad annunciarlo è lui stesso con un tenero post pubblicato sul proprio profilo Instagram, nel quale l’attore ha espresso tutto l’amore che un padre può provare nei confronti del proprio figlio.

Sergio Muniz: la dedica al figlio

Muniz è al settimo cielo e non si trattiene, così al piccolo ha dedicato delle dolci parole tratte da un brano dello scrittore premio Nobel per la letteratura José Saramago, del quale ha riportato, insieme alla traduzione, anche il testo originale in spagnolo. “Definiciòn de Hijo”, “Definizione di figlio“, questo il titolo.

“Figlio è un essere che Dio ci ha prestato per fare un corso intensivo di come amare qualcuno più di noi stessi, di come cambiare i nostri peggiori difetti per dargli i migliori esempi e, di noi, imparare ad avere coraggio“, recita il testo, che definisce l’essere madre o padre “il maggiore gesto di coraggio che qualcuno possa fare“.

La lunga lettera continua raccontando di come un figlio sia, un dono, un prestito, e di come questo sia una benedizione per le famiglie che lo aspettano.

La prima fotografia sui social di Yari

Le parole di Sergio hanno commosso tutti i followers, che subito hanno fatto i più sentiti auguri alla coppia. Yari, questo è il nome del bebè appena nato, appare in foto solo parzialmente: nell’inquadratura dello scatto in bianco e nero che l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha pubblicato su Instagram si vedono solo pochi dettagli che sono bastati però per sciogliere i cuori dei numerosi fan: la piccola manina del neonato stretta intorno al dito mignolo del papà è un’immagine dolcissima, che ha così ottenuto parecchi like.

Leggi anche -> Elisa Isoardi, arriva la decisione che nessuno si aspettava: “Oggi per me è così”

Leggi anche -> Asia Argento, parole sconvolgenti: “Ha abusato di me, drogata e violentata”