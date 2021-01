Fabrizio Corona ha annunciato le nozze con l’imprenditrice Lia del Grosso solo qualche settima fa e ora ma pubblica sui social una foto mentre bacia la ex fidanzata Asia Argento. Come stanno veramente le cose?

Ennesimo colpo di scena nella vita di Fabrizio Corona. Se gli arresti domiciliari hanno momentaneamente fermato i suoi spostamenti e rallentato la sua carriera non sembra abbiano sortito lo stesso effetto sulla sua vita privata. Eì’ difficile capire cosa stia succedendo esattamente tra le mura di casa Corona perché come sappiamo l’ex manager dei fotografi dei Vip, è bravissimo a mescolare le carte. L’avevamo lasciato intento a scegliere la data del matrimonio con l’imprenditrice veronese Lia Del Grosso, e ora lo ritroviamo tra le braccia della sua ex fiamma Asia Argento. Solo poche settimane fa erano state affisse le pubblicazioni di nozze e la novella sposina era stata pizzicata a scegliere le fedi in una nota gioielleria nel centro di Milano. E ora sembra messo tutto in discussione.