Gf Vip, Rosalinda e Dayane: il gioco si trasforma in lite “non farne un dramma” -VIDEO

Nuovo dramma nella casa del Gf Vip, gli autori hanno proposto un gioco molto divertente, i concorrenti al suono della sirena dovevano scambiarsi un abbraccio, ma per Dayane e Rosalinda si è trasformato in una discussione, ecco cosa è successo

Nella casa del Gf Vip gli animi dei concorrenti sembrano sempre più accesi, probabilmente lo stress dei quattro mesi d’isolamento inizia a farsi sentire, i ragazzi sembrano essere arrivati al limite della sopportazione psicologica visto che anche un semplice gioco riescono a trasformarlo in un dramma. Ieri sera, gli autori del reality hanno proposto agli inquilini di fare il gioco degli abbracci, vi chiederete, ma in cosa consiste? in pratica al suono della sirena i ragazzi avrebbero dovuto abbracciarsi a coppie e il giocatore rimasto fuori avrebbe dovuto bere una bevanda alcolica, ma Rosalinda e Dayane sono riuscite a litigare pure in un momento goliardico come questo, vediamo cosa è successo.

Rosalinda e Dayane duro scontro per un abbraccio negato

Durante l’aperitivo serale organizzato dal Gf Vip Rosalinda Cannavò e Dayane Mello hanno iniziato una forte discussione, il tutto è nato dal gioco degli abbracci, quando è partita la sirena le due ragazze si trovavano vicine e per questo motivo Dayane ha stretto forte Rosalinda per non perdere la sfida, ma l’attrice ha rifiutato l’abbraccio in malo modo vedendo Maria Teresa isolata senza nessuno che potesse abbracciarla. A questo punto la modella brasiliana si è sentita offesa e per questo motivo ha reagito tragicamente dicendo “Ma che senso ha? Ma perché devi spingermi?” Rosalinda alquanto scocciata dai toni della Mello ha risposto “perché volevo farti abbracciare lei che aveva già bevuto, però calma Dayane“.

Dopo la discussione Rosalinda si è sentita talmente offesa dal gesto di Dayane che ha deciso di isolarsi in camera e rinunciare all’aperitivo, dopo qualche momento Tommaso e Stefania sono corsi a vedere le sue condizioni e in quel momento Samantha De Grent ha provato a far ragionare Dayane per incoraggiarla a chiarire con la sua amica, ma senza ottenere il risultato desiderato, la modella infatti alla richiesta della De Grenet ha risposto “non ho voglia, sono nel mio momento. Perché ogni volta devo rovinare i miei momenti per colpa degli altri? cosa faccio? Vado a vedere una che piange?.

Per il momento le due amiche speciali non hanno ancora chiarito la discussione di ieri sera, ma non è di certo la prima volta che litigano e poi fanno pace, vedremo cosa accadrà nelle prossime ore.