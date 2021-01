Amici 2021: un ex concorrente difende la Celentano e si scaglia contro la Cuccarini

Dopo il duro scontro tra le maestre Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano ad Amici 2021, spunta un ex concorrente per esprimere la sua opinione su quanto accaduto all’interno della scuola di Amici, ecco cosa ha detto e di chi si tratta

Nell’ultima puntata di Amici 2021, abbiamo assistito a un duro scontro tra le maestre Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini a causa della troppa severità della Celentano nei confronti di un’allieva della scuola, Rosa Di Grazia, per questo motivo un ex concorrente del talent è voluto intervenire indifesa della nipote del famoso cantante e allo stesso modo è andato contro la Cuccarini offendendo il suo modo d’insegnare. Il noto ex concorrente è Vito Conversano, in moltissimi si ricorderanno di lui per aver partecipato alla decima edizione di Amici, veniva seguito dal professor Luigi Cannito e in più di un’occasione la maestra Celentano l’ha bacchettato per il suo modo di ballare e molte volte i due si sono anche scontrati duramente, proprio per questo a molti utenti sul web è sembrato strano il fatto che ora Conversano arrivi indifesa sella sua ex nemica che in diversi momenti della sua esperienza nel talent ha cercato di ostacolare il suo percorso, ma scopriamo cosa ha detto.

Vito Conversano indifesa della maestra Celentano e sulla Cuccarini “ha fatto solo televisione”

Vito Conversano stranamente rilascia un’intervista in cui difende la maestra Alessandra Celentano e confessa “Volevo dire che vedendo lo scontro che c’è stato ad Amici tra Alessandra Celentano e Rosa, dovuto a un metodo di insegnamento etichettato anche come eventuale bullismo, mi sento di difendere la Maestra e andare un attimo contro la Cuccarini. La maestra Celentano sa cosa significa lavorare con veri ballerini e posso dire che ha affiancato nomi importanti nella danza italiana e non. Mentre la Cuccarini secondo me si è concentrata su una carriera più televisiva” parole piuttosto dure quelle del ballerino, il quale ha insinuato che Lorella Cuccarini nella sua vita si sia limitata a fare televisione, ma non è tutto ha anche aggiunto “L’atteggiamento di Alessandra Celentano è stato fin troppo gentile! Se ciò fosse successo in una sala di danza seria posso assicurarvi che la ragazza era già fuori da ogni coreografi“.

Come ormai è risaputo i metodi della maestra Celentano sono tutt’altro che carini, infatti in più di un’occasione la stessa Maria De Filippi ha dovuto rimproverare l’insegnante perché troppo dura con gli allievi che sono in quella scuola soprattutto per imparare, l’ex allievo ha continuano a elogiare Alessandra aggiungendo anche qualche parere in più sulla Cuccarini “La Celentano non è una strega, ma una persona vera che ti mette davanti una realtà” l’ex concorrente di Amici ha voluto ripercorre i momenti vissuti nella scuola, qualche anno, fa dicendo come l’atteggiamento severo della maestra Celentano gli sia servito per crescere e maturare e sulla Cuccarini ha aggiunto “Io personalmente ringrazierei la maestra di aver dato l’opportunità a Rosa di poter crescere. La Cuccarini avrebbe dovuto rassicurare la sua allieva e dire ‘ti serve, stringi i denti e ne uscirai più forte di prima’. Alla Celentano interessa la crescita di Rosa. Altrimenti per fare le show girl va bene Lorella Cuccarini”.

Vedremo se Lorella Cuccarini risponderà al ragazzo dopo questa dura intervista, non ci resta che aspettare le prossime news.