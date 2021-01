GFVip, Dayane Mello sta male: Giulia Salemi non riesce a capire cos’à

Dayane Mello non ha preso bene la notizia del prolungamento del GFVip ed è entrata in un profondo sconforto

Dayane Mello non ha preso bene la notizia del prolungamento del GFVip. Da quando ha saputo che la data della finale è stata spostata ancora è caduta in una sorte di malinconia. Infatti, è da lunedì sera che è a letto senza nessuna voglia di collaborare in casa e divertirsi. C’è da dire che anche gli altri ragazzi non hanno reagito bene alla conferma di Signorini, dopo le voci circolate fuori Cinecittà. La Orlando ha avuto una crisi arrivando sul punto di aprire la porta rossa. Lo stesso anche Maria Teresa Ruta, ed infine Zorzi sfogando il suo nervoso con ansia e vomito. Una situazione davvero difficile, tanto che i fan si stanno davvero preoccupando per i loro beniamini.

Dayane Mello a letto da giorni: sta male

Dayane Mello non riesce a riprendersi dallo shock. La concorrente brasiliana inizia a sentire davvero la mancanza di sua figlia Sofia, ed è giù di morale. Da giorni è a letto immobile, avvolta nei suoi pensieri. Tutto dopo aver appreso la notizia del prolungamento del Grande Fratello Vip, che terminerà il 26 febbraio.

La modella, purtroppo, dovrà attendere ancora altre settimane prima di poter riabbracciare la sua bambina, visto che è anche candidata al televoto per essere una delle presunte finaliste.

Durante la giornata di ieri, Giulia Salemi è andata nella stanza dove la Mello era a letto e le ha chiesto come stava. La risposta di Dayane è stata molto diretta: “male” e l’influencer ha cercato di tirarla su di morale.

Il web contro Giulia Salemi

Purtroppo da casa, molti fan hanno notato uno strano atteggiamento di Giulia Salemi. Si, perchè l’influencer non ha indagato sullo stato d’animo di Dayane ma dopo averle chiesto come stava si è precipitata da Stefania Orlando esprimendo parole poco carine nei confronti della modella brasiliana.

Nel dettaglio, la concorrente ha spiegato alla Orlando che Dayane è a letto immobile e dorme da ore e se questo è il suo spirito vuole dire che sta bene così. “Se dorme tanto vuol dire che sta bene, beata lei…, ha insinuato”. Dopo questa frase, si è scatenato un vero e proprio putiferio e i follower si sono schierati contro la Salemi dandole della falsa…