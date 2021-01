Giulia Salemi, la confessione hot a Stefania “faccio pensieri strani su di te”

Nella casa del Gf Vip Giulia Salemi ha lasciato tutti a bocca aperta per una confessione hot all’ amica Stefania Orlando, le due sono diventate ottime amiche ma la modella italo-persiana prova anche una forte attrazione verso la conduttrice, “sei sexy, ho voglia baciarti”, ecco cosa è successo

Giulia Salemi ha lasciato letteralmente i telespettatori a bocca aperta per una confessione piccante alla sua nuova amica Stefania Orlando, come ben sappiamo la modella italo-persiana, all’interno della casa del Gf Vip, ha una relazione in corso con Pierpaolo Pretelli i due sembrano ogni giorno sempre più legati ma nelle ultime ore è emerso un dettaglio sconvolgente, la Salemi ha confessato alla Orlando di essere attratta da lei e che qualche volta fa dei pensieri hot su di loro, infatti le due negli ultimi giorni sembrano essersi avvicinate molto e hanno stretto un forte legame, per questo l’influencer si è lasciata andare ad alcune confidenze intime che di certo la Orlando non si aspettava, vediamo cosa si sono dette le due vippone.

Giulia Salemi, confessione intima a Stefania Orlando “sei bella, sei sexy ho voglia di baciarti”

Il Gf Vip ha regalato ai concorrenti una serata speciale per alleggerirli un pò dalla notizia sul prolungamento del reality, si sono divertiti tra un aperitivo e la visione di un film, nel mentre Giulia Salemi si è avvicinata a Stefania Orlando e le due si sono messe a chiacchierare sul divanetto ed in questo momento che la modella si è lasciata andare a una confessione maliziosa sulla sua amica Stefania dicendole “ogni tanto faccio dei pensieri strani su di te, non lo so, però mi piace guardarti. Sei bella, sei sexy. Ho voglia di baciarti” ovviamente la Orlando sentendo queste parole è rimasta inizialmente basita ma poi è scoppiata a ridere e riferendosi a Maria Teresa Ruta ha detto “Maria Teresa ma io come devo fare con questa ragazza?”” anche la Ruta è scoppiata a ridere dopo aver assistito a questo siparietto.

La stessa Salemi qualche giorno fa aveva fatto la stessa confessione all’amica Stefania ma su un altro concorrente della casa, Tommaso Zorzi, l’influencer in quell’occasione aveva ammesso di provare un forte sentimento per lui dicendo “ho un amore per Tommaso incredibile. Di testa, solo per la sua testa, a me fa sangue“.

Possiamo dire che Giulia sembra essere attratta da diversi inquilini al momento, probabilmente questo isolamento le sta facendo emergere determinate sensazioni, vedremo chi sarà il prossimo a cui farà queste confessioni hot.