Giulia Salemi, Guendalina Tavassi rivela: “Ha fatto una cosa orribile”

Guendalina Tavassi racconta un episodio su Giulia Salemi che non le è per niente piaciuto. Ecco cosa è successo tra le due influencer.

Continuano le critiche verso Giulia Salemi. Questa volta però l’influencer italo persiana non ha ricevuto una frecciatina sulla sua chiacchieratissima storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, ma su un presunto comportamento scorretto che avrebbe avuto verso la collega Guendalina Tavassi. La Tavassi intervistata da Casa Chi ha deciso di dire la sua su alcuni concorrenti del GF Vip. Per la coppia della casa del GF ha riservano parole contrastanti: mentre crede che Pierpaolo sia una bravissima persona, un po’ timida ma decisamente importante per il reality, Giulia proprio non le piace. Guendalina ha raccontato di conoscere entrami da diversi anni e mentre riserva parole di stima per l’ex velino, sulla Salemi ha deciso di sparare a zero raccontando di considerarla come il nulla essendo una persona che non stima e antipatica. La mora influencer sarebbe un’arrivista senza scrupoli e per dimostrarlo la Tavassi ha raccontato un episodio successo qualche anno prima. Durante una ospitata in un programma di Paola Perego dove erano entrambe presenti come opinioniste, la conduttrice durante la pubblicità disse a Guendalina che le sarebbe piaciuto averla come ospite anche nella puntata successiva e avrebbe potuto annunciarlo lei stessa al pubblico appena finita la pubblicità.

Ci vediamo alle 18 su @RaiUno con la super @peregopaola a #parliamone sabato 🚀👑 Argomenti scottanti e commenti esilaranti! See you later pic.twitter.com/5GraLMD8OL — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) January 28, 2017

Una volta tornati in diretta, prima che lei riuscisse ad annunciare la sua presenza anche nella puntata successiva, la Salemi prese il microfono e senza che nessuno l’avesse invitata disse al pubblico che lei ci sarebbe stata anche il giorno successivo, rubando così il posto alla Tavassi e non permettendo alla Perego di dire di no visto che erano in diretta. Un comportamento che sia la conduttrice che Guendalina hanno trovato irrispettoso e maleducato, ma non è finita qui.

Il conduttore di Casa Chi, Gilberto Savini ha raccontato che dopo essere stata ospite in un programma di Caterina Balivo, ha raccontato di essere li con la collega Balivo, mettendosi allo stesso piano della famosa conduttrice. Un atteggiamento che ha fatto storcere il naso a tutti i presenti. E voi cosa ne pensate?