Tommaso Zorzi e Stefania Orlando a L’isola dei famosi? L’indiscrezione

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando dopo il GFVip potrebbero sbarcare a l’isola dei famosi ma non come concorrenti

Per gli amanti dell‘isola dei famosi potrebbero arrivare grandi notizie. Come ormai è noto a tutti, la nuova edizione del reality dovrebbe partire a marzo e vedere al timone Ilary Blasi. Per gli appassionati, ci sarebbero in procinto, secondo alcune indiscrezioni importanti novità e una tra queste riguarda gli opinionisti. Vediamo perchè.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando opinionisti a l’isola?

Da giorni circolavo rumors sul‘Isola dei famosi che riguarderebbero due personaggi molto amati e seguiti al Grande Fratello Vip. Si tratta di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che a quanto pare sarebbero molto graditi nel reality della Blasi con un ruolo molto preciso.

I due concorrenti vanno molto d’accordo in casa e sembra che tra di loro sia nata una vera e sincera amicizia. Fin dal primo giorno si sono supportati e nel momento del bisogno sono sempre disponibili l’uno con l’altra.

Questo loro legame, che al pubblico piace tantissimo, potrebbe garantirgli una nuova esperienza televisiva. Inoltre, secondo quanto riporta TvBlog, pare che qualcuno avrebbe voluto vedere il noto influencer addirittura nei panni di inviato, rubando il posto ad Alvin.

L’influencer di Riccanza super amato dal pubblico

Precisiamo che queste sono solo voci di corridoio anche perchè a livello tempistico far partire i due gieffini per un’altra avventura non sarebbe facile. Inoltre, c’è da dire anche che la finale del Grande Fratello Vip è stata spostata al 26 febbraio, creando già molti problemi ai concorrenti.

Proprio Tommaso Zorzi, dopo la diretta di lunedì ha avuto un crollo emotivo, vomitando e accusando una forte nausea. Lo stesso è successo anche alla Orlando che ha cercato addirittura di aprire la porta rossa. Per l’influecner di Riccanza, sempre come riporta Blogo potrebbe arrivare anche un’altra grande possibilità lavorativa.

Alfonso Signorini, dopo averlo apprezzato per la sua ironia ma anche la propria intelligenza, potrebbe sostituire Pupo con il gieffino, nella prossima edizione a settembre. Intanto, nell’attesa che si completi il cast dell’isola, sul web stanno circolando già i primi nomi dei papabili concorrenti. tra questi troviamo quello di Giorgio Manetti, Alessandra Mussolin, Aurora Ramazzotti e Iconize.