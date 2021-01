A pochi mesi dalla fine di Temptation Island e della sua relazione, Anna Ascione ha già un nuovo amore. Scopriamo chi è l’uomo cha ha rubato il cuore di Anna, dopo la fine della relazione con Gennaro.

L’avevano lasciata al falò di confronto dell’ultima edizione di Temptation Island, mentre chiudeva la relazione con lo storico fidanzato Gennaro Mauro. Un periodo difficile per la napoletana che durante il reality dei sentimenti si è resa conto che Gennaro non era l’uomo che avrebbe voluto a suo fianco per tutta la vita. E nonostante lei abbia provocato per tutta la permanenza nel reality, il tentatore Mario, Gennaro era pronto a perdonarla e si dichiarava ancora molto innamorato. Purtroppo però non c’è stato il lieto fine e anche fuori da Temptation Island, la coppia non ha trovato una via per la riconciliazione e ora a sette mesi di distanza Anna è pronta a presentare al mondo il suo nuovo amore. Subito dopo la fine del reality Anna e il tentatore Mario erano stati fotografati in giro per Napoli insieme, ma entrambi hanno sempre affermato che tra di loro c’era solo una forte amicizia. Ed effettivamente così era perché oggi la bella Anna è di nuovo fidanzata, ma non con Mario, bensì con il fotografo Giuseppe Annunziata. In una intervista esclusiva rilasciata al sito isaechia la bella campana ha voluto svelare i dettagli della sua nuova storia d’amore. Il sentimento è nato prima come una semplice amicizia, la futura coppia passava molto tempo insieme in allegria e spensieratezza, poi a seguito di un litigio hanno capito di non poter più fare uno a meno dell’altra, ma non in amicizia ma come una vera e propria coppia.

Da li è iniziata la relazione ed oggi Anna afferma di essere innamorata come una bambina. L’arrivo di Giuseppe è stato un miracolo e oggi sente di avere molto di più di quanto avesse mai sperato.

Aspettava da tutta la vita un uomo come lui, che riuscisse a essere presente, protettivo ma anche a stimolarla e incoraggiarla. Nonostante la relazione sia solo agli inizi la napoletana è certa che il nuovo compagno sia l’uomo della sua vita. Come l’avrà presa l’ex fidanzato Gennaro Mauro?