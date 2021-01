Sull’account social ufficiale del GF Vip è apparsa una frase che ha scandalizzato i fan e che è stata cancellata poco dopo: ecco tutti i dettagli.

Ha scandalizzato tutti i fan del Grande Fratello Vip 5 la frase che è stata pubblicata dall’account Twitter ufficiale del GF e che subito dopo è stata cancellata. Ad essere particolarmente sconvolti sono stati i fan di Tommaso Zorzi, in quanto le parole in questione sono state scritte proprio in didascalia ad un videoclip focus sull’influencer nel quale Tommaso parlava di una dolorosa esperienza del suo passato. Ecco che cosa è successo.

La confessione di Tommaso ai compagni

Mancanza di tatto e di sensibilità: queste le accuse dell’esercito di fan di Tommaso Zorzi che si sono schierati contro l’account ufficiale del GF che su Twitter ha pubblicato un video nel quale un ammaccato Tommaso Zorzi si era intrattenuto in una confessione con Stefania Orlando, Giulia Salemi e Andrea Zelletta e aveva spiegato loro un episodio decisamente traumatico che gli era successo durante l’adolescenza.

Tommaso infatti aveva parlato del rapporto che aveva con il suo ragazzo di allora: il suo primo ragazzo di sempre, di cui a 19 anni era innamoratissimo e al quale perdonava ogni cosa, persino la violenza, che fosse questa psicologica o fisica.

Come l’influencer ha raccontato, la persona che a 19 ani stava frequentando lo aveva trattato molto male, spingendolo, picchiandolo e prendendolo a calci fuori da una discoteca fino a farlo arrivare a sanguinare. “Poteva farmi tutto, ho pure perdonato le corna“, aveva detto di lui Zorzi ai coinquilini che attenti seguivano il suo discorso.

Il momento è stato molto delicato ed è riuscito però a mostrare il lato più bello di Zorzi, che è quello in grado di aprirsi totalmente agli altri senza la paura del loro giudizio. Anche questo ha fatto innamorare i fan dell’influencer e la sua confessione era riuscita a toccare il cuore anche di chi fan di Zorzi non lo era.

La frase scandalo

Ma qualcosa ha fatto molto scandalo: l’account su Twitter del Grande Fratello Vip, nel postare il video di quel momento così delicato, ha fatto uno scivolone clamoroso che non è andato giù al popolo del web. La pagina ufficiale, infatti, per riassumere ciò che Tommaso aveva raccontato ha usato in didascalia una frase decisamente infelice: “ Il primo amore non si scorda mai “, si leggeva sopra al video.

Ovviamente in pochissimo tempo i fan della trasmissione alla vista di quella frase si sono ribellati e hanno chiesto a gran voce la rimozione di quelle parole che scritte a corredo del video sono suonate quasi più come una presa in giro che altro.

Dopo le lamentele la pagina ha rimosso la frase a pochi minuti dalla sua pubblicazione, cancellandola dal profilo, ma a testimonianza della sua esistenza restano ancora i numerosi screenshot che gli utenti hanno fatto per documentare l’accaduto.

Chissà come reagirebbe Tommaso se venisse a sapere dell’accaduto!