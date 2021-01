Raffaella Fico, la buonanotte mostra un dettaglio bollente che scatena il web

Raffaella Fico ha fatto impazzire i follower con una storia su Instagram dove ha augurato la buonanotte. La sua bellezza ha stupito tutti

Una storia di pochi secondi ha scatenato i follower di Instagram che sono rimasti senza parole di fronte alla sua perfezione fisica. Non è di certo la prima volta che accade che l’ex di Mario Balotelli riesce ad attirare l’attenzione grazie alle sue qualità fisiche, che mette in mostra spesso sui social facendo impazzire i suoi ammiratori. La sua buonanotte non è passata inosservata ed ha fatto innamorare migliaia di fan della bellezza napoletana che adesso pare sia di nuovo single. La sua vita sentimentale appare abbastanza travagliata, a partire dalla storia con il calciatore del Monza quando era ancora giovanissima. Dall’amore con Super Mario è nata Pia, che ha da poco compiuto 8 anni. Nessuna stabilità per lei dopo la fine del rapporto con l’attaccante, anche se tra i due per il bene della piccola i rapporti vanno avanti senza troppi problemi, ma essenzialmente da genitori.

Infatti sia Raffaella Fico che Mario Balotelli hanno deciso di dividere le loro strade per quel che riguarda la vita sentimentale. La showgirl ha interrotto anche la relazione con Giulio Fratini dopo una estate bollente che ha portato la bellezza partenopea a mostrarsi tra mare e sole con bikini mozzafiato e curve bollenti che hanno catturato l’attenzione dei follower. Che ad ogni occasione hanno mostrato la loro passione nei suoi confronti. Insomma, possiamo dire che in tante circostanze i suoi ammiratori non hanno resistito alle sue qualità fisiche che di certo non passano inosservate. Non solo curve bollenti e fisico scolpito, per lei c’è anche una bellezza assoluta che lascia senza fiato. Infatti non le serve scoprirsi, basta un sorriso o uno sguardo intrigante per far cadere i follower ai suoi piedi. Cosa che ha fatto nell’ultima storia che lasciamo commentare a voi.