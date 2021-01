Elisa Isoardi, arriva la decisione che nessuno si aspettava: “Oggi per me è così”

Elisa Isoardi sta attraversando un periodo particolare della sua vita. Attivissima su Instagram, ha voluto fare una confessione ai suoi fan

La conduttrice non sta attraversando un periodo particolarmente brillante della sua vita. Qualche delusione sentimentale e la ricerca di un nuovo impegno lavorativo le hanno fatto cominciare questo 2021 non nel modo migliore. Ma l’ex di Matteo Salvini non è un tipo da abbattersi tanto facilmente davanti agli ostacoli. Da tosta piemontese guarda avanti, cercando di mettersi alle spalle anche le difficoltà più dure. Come ha sempre fatto nella sua vita. In attesa che possa far rientro con un programma tutto suo in Rai, si diverte ad aggiornare i follower di Instagram con tante storie e post che parlano non solo delle sue esperienze personali ma anche di gustose ricette che fanno emergere la sua passione ai fornelli. L’ex conduttrice de La prova del cuoco non ha mai nascosto il divertimento che prova nel cucinare e preparare anche piatti da suggerire ai follower. Nell’ultimo post su Instagram ha voluto rendere partecipi i follower di una decisione che ha preso nelle ultime ore riguardo ad un imminente impegno televisivo. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Elisa Isoardi nei giorni scorsi ha fatto preoccupare parecchio i suoi follower di Instagram, parlando di difficoltà che riemergono e situazioni che sembravano sepolte ma che tornano a galla quando uno meno se l’aspetta. Il riferimento per qualcuno sarebbe stato quello delle problematiche fisiche affrontate in passato, per altri invece le sue parole sono rivolte a Raimondo Todaro ed alla relazione che non è più decollata tra i due dopo la fine di Ballando con le stelle. Domani la diretta interessata parlerà, probabilmente anche di questo, nel salotto di Silvia Toffanin, nella puntata settimanale di Verissimo. In quell’occasione probabilmente la conduttrice tornerà a parlare di tutte le vicende che hanno caratterizzato gli ultimi mesi della sua vita. Nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram ha voluto mostrare la sua voglia di relax e di non pensare a niente in questa giornata grigia e piovosa. “Buongiorno! Ho deciso, oggi relax e musica 🎧 in attesa del l’intervista con #silviatoffanin a @verissimotv @canale5.mediaset ♥️”. Post pubblicato sotto, a voi i commenti.