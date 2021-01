A poche settimane dalla fine del reality, il GF Vip sorprende tutti con l’ingresso di un nuovo concorrente. Ecco chi è il Vippone prescelto e quando farà ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Non si placano i colpi di scena all’interno del GF Vip. A poche settimane dalla chiusura del programma potrebbe esserci una nuova entrata nella casa più spiata d’Italia. Le indiscrezioni sono state pubblicate dal sito Dagospia, secondo il quale sarebbe certa l’entrata di Alda D’Eusanio. Secondo le fonti ascoltate da Roberto D’Agostino, la presentatrice dovrebbe fare il suo ingresso dalla porta rossa, venerdì 29 gennaio e non sarebbe sola. La bella 70enne pare abbia un pappagallo dal quale non si separa mai e sembrerebbe proprio che entrerà accompagnata proprio dall’amico pennuto. Dovremo aspettare ancora una settimana per scoprire come reagiranno gli inquilini all’entrata di un nuovo concorrente. Gli equilibri sono già molto sottili dopo la comunicazione ufficiale di Alfonso Signorini, che informava i Vipponi che la finale non sarà l’8 febbraio ma a fine mese. Ora vedremo cosa succederà con l’arrivo di un ennesimo concorrente.

LEGGI ANCHE > ELISABETTA GREGORACI A DUBAI, IL RETROSCENA SUL SOGGIORNO: “NON IN VACANZA”

Dopo quasi cinque mesi all’interno della casa di cinecittà alcuni partecipanti cominciano ad essere insofferenti e le dinamiche di gioco si sono fatte sempre più complicate. Anche le amicizie più salde a volte vacillano e addirittura Rosalinda Cannavò sta mettendo in discussione il rapporto con il fidanzato Giuliano che la aspetta fuori dalla casa. Dopo settimane di tira e molla sembra proprio che la siciliana abbia trovato il coraggio per chiudere la relazione definitivamente, dopo 10 anni passati insieme. Il GF Vip regala ai partecipanti tantissimo tempo per riflettere, che normalmente non avrebbero nella vita reale, e molti di loro hanno raggiunto nuove consapevolezze.

Il percorso di Alda Deusanio, nel caso fosse confermata la sua partecipazione, sarà sicuramente diverso, visto che il programma dovrebbe finire intorno al 20 febbraio, ma siamo sicuri metterà nuovamente in discussione gli equilibri che si sono formati. E voi come pensate che possano reagire i Vipponi all’ennesimo nuovo arrivo in casa?