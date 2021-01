Tommaso Zorzi e Francesco Oppini notizia shock, i due potrebbero lavorare insieme e diventare conduttori di una trasmissione televisiva, Mediaset sta pensando a un programma costruito apposta per loro, scopriamo di cosa si tratta

Arriva un gossip inaspettato, RTL sta pensando di costruire un programma televisivo da far condurre a due vipponi del Gf Vip, non poteva di certo mancare Tommaso Zorzi tra i papabili nomi dei gieffini e ovviamente deve essere accompagnato dal suo grande amico, Francesco Oppini, i fan dei due ragazzi sono già entusiasmati per la notizia e non vedono l’ora di vedere la coppia nei panni dei conduttori, vediamo nel particolare di cosa si tratta.

Come ben sappiamo all’interno della casa del Gf Vip si è creato un rapporto molto speciale tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, i due hanno instaurato una bellissima amicizia ed ogni giorno è diventata sempre più forte, fino al punto che Tommaso ha confessato a Cristiano Malgioglio di essersi innamorato di lui, a questo punto tutti si aspettavano che Francesco facesse un passio indietro e invece al contrario si è ancora più avvicinato all’amico speciale, facendogli capire che non lo abbandonerà mai. Ovviamente i due hanno creato intorno al loro rapporto un sacco di consensi e i loro seguaci hanno una fanpage che ogni giorno cresce sempre di più, proprio per questo motivo per i due si sta avvicinando una grande opportunità lavorativa, che non devono assolutamente farsi scappare.

Dall’ultima indiscrezione di Anticipazioni Tv sembrerebbe che i due amici speciali potrebbero diventare conduttore di un programma televisivo e a dargli questa opportunità sarebbe RTL da quanto sappiamo avrebbe offerto a Oppini di condurre una rubrica radiofonica e al suo fianco ci sarebbe anche Tommaso Zorzi, che al momento si trova ancora nella casa e quindi non è a conoscenza del fatto.

Scopriremo presto se Tommaso accetterà questa fantastica proposta, secondo moltissimi fan non si lascerà scappare questa opportunità soprattutto per il fatto che al suo fianco ci sarà Francesco Oppini, come potrebbe rifiutare? vedremo cosa succederà quando uscirà dalla casa del Gf Vip.