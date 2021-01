Belen Rodriguez: è davvero incinta, svelata la prova schiacciante della gravidanza

Belen Rodriguez è davvero incinta, spunta la prova schiacciante della sua gravidanza, per il web non ci sono dubbi, ecco di cosa si tratta

Belen Rodriguez è davvero incinta? spunta la plausibile prova della sua seconda gravidanza, questa volta per moltissimi utenti sul web non ci sono dubbi, da settimane non si fa altro che parlare della possibile probabilità che la showgirl aspetti un bambino e non è mai arrivata una smentita o una conferma della notizia né da parte sua, né da parte del suo attuale compagno, Antonino Spinalese. Per il momento tutto tace, ma nelle ultime ore è spuntata una prova sconvolgente che farebbe davvero pensare che quanto ipotizzato possa essere vero, la modella argentina, probabilmente si è dimentica di rimuovere un oggetto dal suo braccio, che ha fatto subito pensare ai suoi followers di essere in dolce attesa, scopriamo di cosa si tratta.

Belen Rodriguez, spunta la prova della sua gravidanza, il braccialetto anti nausea

Ogni giorno spuntano sui social della Rodriguez dettagli che fanno pensare alla sua possibile nuova gravidanza, fino ad oggi nessuno di questi è sembrato veritiero, ma nelle ultime storie di Belen è spuntata una prova che farebbe davvero pensare che la showgirl sia in dolce attesa, infatti sul suo profilo Instagram è spuntato un video in cui la modella argentina si inquadra allo specchio ed è impossibile non notare un dettaglio importante, cioè un braccialetto anti nausea, utilizzato appunto dalla maggior parte delle donne incinte, per evitare o diminuire il sintomo della nausea.

La Rodriguez non ha fatto nulla per nascondere questo dettaglio, anzi si è ripresa in maniche corte e si ha tenuta il cellulare in mano proprio dove si vede benissimo il bracciale, ovviamente il dubbio rimane perché questi braccialetti possono essere utilizzati anche per altri motivi, quindi potrebbe essere che Belen abbia avuto negli ultimi giorni un problema di nausea legato ad altri motivi e non alla gravidanza, in ogni caso per i fan non ci sono dubbi, è incinta.

Vedremo se nelle prossime ore, dopo questa notizia eclatante, la modella argentina smentirà a affermerà la notizia sulla sua possibile gravidanza, non ci resta che aspettare.