Nella puntata di Sabato 23 gennaio di C’è posta per te in studio ci sarà il grandissimo attore turco Can Yaman

Grande attesa per la puntata di C’è posta per te in onda sabato 23 gennaio. Come in ogni puntata, Maria De Filippi è pronta ad accogliere i suoi ospiti e a raccontare tante emozionanti storie. Le anticipazioni ci fanno sapere che finalmente arriverà Can Yaman, l’attore turco protagonista di DayDreamer-le ali del sogno, diventato nel nostro paese un vero e proprio sex simbol.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Anticipazioni C’è posta per te sabato 23 gennaio: Can Yaman super ospite

Le anticipazioni di C’è posta per te relative alla registrazione in onda il 23, rivelano grandi novità. I fan appassionati di DayDreamer potranno vedere il proprio beniamino nel programma di Maria De Filippi.

Questa puntata era attesa già da tempo, infatti, in molti pensavano fosse la prima. La conduttrice, invece, ha ben pensato di augurare la stagione, ospitando la sua cara amica Sabrina Ferilli e la mamma Ida.

Per Can Yaman si tratta della seconda ospitata nello show del sabato sera di Canale 5. Lo scorso anno ha fatto registrare ascolti stellari e lo stesso sarà anche in questa occasione. Un ritorno molto gradito da parte del pubblico che assisterà ad una sorpresa speciale a qualche sua fan.

Michele Riondino secondo ospite della serata

Can Yaman non sarà l’unico ospite della terza puntata di C’è posta per te. Infatti, dopo l’attore turco, sarà la volta di Michele Riondino. L’attore ha raggiunto la popolarità e il successo grazie alla fiction Rai Il commissario Montalbano. Ovviamente, non mancheranno nemmeno tante storie commoventi e momenti di divertimento. Intanto, gli ascolti continuano a premiare la professionalità di Maria e il suo modo di lavorare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Sono anni, ormai, che il pipol show del sabato sera si conferma il programma più visto, battendo la concorrenza. In queste prima due settimane, C’è posta per te ha raggiunto una soglia addirittura del 30% di share. Insomma, dopo il successo invernale con Tu si que vales, La De Filippi è pronta a prendersi altri meriti. Per ora non resta altro che goderci la puntata, in onda dalle ore 21.20 circa.