Vediamo che cosa è successo durante la diretta di ieri sera per il programma Striscia la Notizia, dove c’era Elisa Isoardi come ospite

Il tg satirico condotto da Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio è sempre molto amato e seguito, stiamo parlando ovviamente di Striscia la Notizia.

Vediamo insieme che cosa è successo durante la diretta di ieri, che ha lasciato tutti senza parole.

Enzo Iacchetti impazzisce con Elisa Isoardi e lo fa davanti a tutti in diretta!

La puntata che è andata in onda ieri, del tg satirico per eccellenza, ovvero Striscia la Notizia, ha lasciato tutti senza parole, per quello che è accaduto in diretta.

Per la gioia di tutti i telespettatori, c’era come ospite d’eccezione la bellissima Elisa Isoardi, che in questo momento si trova a casa, senza un vero e proprio programma da condurre.

Quindi, per la giornata di ieri, si trovava in casa Mediaset, ma ha commesso un piccolo errore, ovvero ha confuso il nome delle due nuove veline.

Ma la cosa principale e che ieri, era la giornata internazionale dell’abbraccio, e come non dargli torto, Enzo Iacchetti ne ha approfittato ed ha abbracciato la bella presentatrice.

Rispettando, ovviamente, tutte le regole del caso, per evitare contagi da Covid.19, anche se siamo certi che tutti e due sono stati sottoposti a tampone, come da consuetudine.

Ma, Enzo Iacchetti ha anche strappato un bellissimo e divertente bacio a stampo alla bella Elisa Isoardi che è rimasta davvero senza parole per l’accaduto.

Insomma una puntata davvero movimentate, che ha lasciato tutti senza parole, per il gesto compiuto da Iacchetti.

E voi avete seguito la particolare puntata andata in onda ieri sera del tg satirico Striscia la Notizia?