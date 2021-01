La bellissima e bravissima Anna Tatangelo ha pubblicato una fotografia che stà facendo sognare i suoi follower, vediamo meglio insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Una cantante bellissima ed altrettanto brava ed amata, stiamo parlando di lei Anna Tatangelo.

Da quando è terminata la sua storia d’amore con Gigi D’Alessio sono circolate tantissime voci, ma questa volta, è stata direttamente lei a far sognare i suoi follower.

Anna Tatangelo: finalmente esce allo scoperto con il nuovo amore

La bellissima cantante originaria di Sora, riesce sempre a far sognare il suo pubblico, che sia con una sua canzone, una immagine su Instagram, o una frase in particolare.

LEGGI ANCHE —> EMMA MARRONE DICHIARA SU DI LEI: “UNA CERTEZZA. SEMPRE”

Stiamo parlando ovviamente di Anna Tatangelo, che in queste ultime ore sta facendo sognare tutti i suoi follower per via di quello che ha pubblicato sul suo profilo social.

Ma andiamo per ordine, come prima cosa, sappiamo che Anna Tatangelo ha terminato la sua lunghissima relazione con il padre di suo figlio Andrea, prima dell’estate.

In tanti avevano sperato che questa loro nuova unione, dopo un precedente periodo di allontanamento, fosse definitiva, ma purtroppo così non è stato.

LEGGI ANCHE —-> VALENTINA VIGNALI: POCO SPAZIO ALL’IMMAGINAZIONE PERCHé è TUTTO IN MOSTRA

Da quel momento in poi, ci sono state varie voci su presunti flirt della bravissima Anna, che si è dedicata anima e corpo al figlio e alla sua passione numero uno, ovvero la musica.

Ha da poco concluso anche la sua prima esperienza in televisione come giudice del programma super seguito All Togheter Now, condotto da Michelle Hunziker.

Ma torniamo alla fotografia che Anna, ha pubblicato nelle ultime ore, accendendo la speranza di un nuovo amore all’orizzonte per lei.

Possiamo vederla seduta a terra, con l’aria sognante, e lo sguardo nel vuoto, indossa una felpa larga, delle scarpe da ginnastica con dei calzini sportivi.

Ma la didascalia è quella che colpisce:

“Sei nei miei pensieri…ieri non c’eri…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

E dichiara di rimanere sintonizzati, quindi probabilmente, non è come sperano i suoi follower, un nuovo amore all’orizzonte, ma forse si tratta di una nuova canzone.

E voi cosa ne pensate? A cosa si riferiva Anna con questa didascalia ad un nuovo amore o ad una nuova canzone?