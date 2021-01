Una bellissima donna che ha pubblicato nelle ultime ore, su Instagram, un’immagine che sta facendo il giro del web.

Lei è bella, anzi bellissima, ed ha tutte le forme al posto giusto, stiamo parlando della cestista ed influencer Valentina Vignali.

Vediamo insieme la fotografia che ha pubblicato nelle ultime ore, lasciando tutti senza parole.

Valentina Vignali: poco spazio all’immaginazione perché è tutto in mostra

Come sappiamo, lei è una donna bellissima ed anche molto impegnata lavorativamente parlando, perché è una cestista di basket, ma anche un’influencer ed una modella molto amata.

Stiamo parlando, ovviamente di lei, Valentina Vignali, che come sappiamo, da poco è anche diventata la testimonial per l’Italia di un noto marchio d’intimo, ovvero Victoria Secret.

Tramite il suo profilo social di Instagram, mostra anche dei suoi lavori in anteprima, o delle piccole immagini prese dal backstage.

Come sappiamo ha anche partecipato ad una edizione del noto concorso di bellezza, Miss italia.

In questi giorni, ha mostrato che si trova impegnata per alcuni lavori, fuori dall’Italia, e per la precisione in Svizzera.

Ma torniamo alla fotografia che ha pubblicato in queste ultime ore, dove si mostra in un momento di pausa dal suo lavoro.

Valentina indossa un completo intimo di pizzo nero e con trasparenze, che mettono tutto il suo stupendo fisico in evidenza, per la gioia di chi la guarda, e lasciano poco spazio all’immaginazione.

I suoi capelli sono leggermente raccolti con alcune ciocche che le incorniciano il suo stupendo volto.

Nella prima fotografia ha un sorriso malizioso, mentre in quella successiva, fa una divertente e simpatica linguaccia al pubblica che la guarda.

E voi cosa ne pensate delle fotografia che ha pubblicato la bellissima e super sensuale Valentina Vingali?